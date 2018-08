Patrik Jahoda byl na světovém šampionátu podruhé "bramborový“

před 2 hodinami

Čeští hadbikeři zůstávají na právě probíhajícím mistrovství světa pod stupni vítězů. Už druhé čtvrté místo vybojoval Patrik Jahoda, další přidala Kateřina Antošová.

Maniago - Silniční závod handbikerů v rámic mistrovství světa byl pro české barvy byl ve znamení bramborových medailí. Ty vybojovali výborným výkonem Patrik Jahoda v kategorii H1 a Kateřina Antošová v kategorii H3. Pro oba české cyklisty jde o nejlepší výsledek v silničním závodě MS v dosavadní kariéře.

Pro Patrika Jahodu je to už druhé čtvrté místo na tomto šampionátu, první vybojoval v časovce. "Do silničního závodu jsem nešel s předem připraveným plánem, chtěl jsem se jen držet co nejvíce vepředu a doufal jsem v co nejlepší výsledek. Závod se jel na 3 kola a 40 kilometrů. V prvním kole se utvořily dvě skupinky, já jsem byl ve druhé. V druhém kole jsme ztratili šanci dojet vedoucí dva závodníky a s Finem Sopanenem jsme bojovali o bronzovou medaili," popsal Jahoda vývoj závodu.

"Díky vzorné spolupráci jsme nedali ostatním závodníkům šanci, aby nás dojeli. V posledním kole jsem se pokoušel nastoupit a rozhodnout závod ještě před sprintem, bohužel Fin si mě hlídal a nepodařilo se mi udělat náskok. I když jsem se cítil do sprintu dobře, Fin byl prostě lepší, porazil mě o šest vteřin a zaslouženě si dojel pro třetí místo. I tak se jedná o moje nejlepší umístění na mistrovství světa, takže jsem celkem spokojený," dodal.

Kateřina Antošová si oproti časovce, ve které zajela páté místo, ještě o jednu příčku polepšila. "Silniční závod jsme absolvovaly s handbikery kategorie H2, což ho hodně zrychlilo. Držela jsem se v druhé skupině a celý závod bojovala o třetí místo. Bohužel mi v závěrečném kole Brazilka ujela. Byla jsem z bramborové medaile hodně zklamaná, ale koneckonců je to moje nejlepší umístění na mistrovství světa od začátku mého závodění v roce 2014."

Dalším českým želízkem v ohni byl Václav Antal, který nastupoval spolu s dalším Čechem Tomášem Mošničkou do silničního závodu v podvečerních hodinách. Antalovi ale závod nevyšel. V průběhu druhého kola se nejprve dostal do kolize se dvěma soupeři, což jej zbrzdilo a přišel o místo ve vedoucí skupině. Následoval defekt zadního kola a český závodník musel ze závodu odstoupit. Tomáš Mošnička zopakoval umístění z časovky, když dojel na 21. místě.