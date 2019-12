Další zlato z deaflympiády. Kmochová po třech stříbrech ovládla obří slalom

Sluchově postižená lyžařka Tereza Kmochová se po třech stříbrných medailích na deaflympiádě v Santa Caterině dočkala zlata. Dvojnásobná účastnice mistrovství světa v alpském lyžování dnes dokázala svou ruskou rivalku Jelenu Jakovišinovou porazit na čtvrtý pokus v obřím slalomu.

Kmochová na minulé deaflympiádě před čtyřmi lety v Chanty Mansijsku ovládla všech pět lyžařských disciplín, v Itálii ale až do dneška vždy nestačila na Jakovišinovou. Ruska ji porazila v superobřím slalomu, sjezdu a kombinaci, dnes však byla o 64 setin sekundy rychlejší česká závodnice a získala celkově osmé zlato ze zimních her sluchově postižených.

"Náskok na Rusku nebyl tak velký. Ve druhém kole se mohlo stát cokoli, tak jsem byla docela nervózní. Jsem ráda, že jsem tu nervozitu nějak ustála. Dala jsem do druhého kola všechno. Dokonce jsem tam udělala chybu, ale ona prý taky. Jsem nadšená a dojatá jako nikdy předtím," hodnotila hned po závodě Kmochová.

Medaili dnes vybojoval také Jiří Hartig, jenž byl po dvou čtvrtých místech v Santa Caterině třetí v obřím slalomu. První české zlato v Itálii získal v pondělí snowboardcrossař Tomáš Pazdera.

"Já jsem šťastný. I Když to byla hrozná jízda, tak jsem rád, že jsem na třetím místě. Oproti tomu, jak jsem byl dvakrát čtvrtý, tak jsem si říkal, že to tam padne a padlo to tam. Teď jsem chytil takovou formu, když jsem dojel dobře, že mám díky tomu velkou motivaci v lyžování pokračovat dál," popsal v cíli Hartig.