"Zvukáč" a Samková patří k sobě. Zaslouží obdiv a je vtipnej, směje se šampionka

Co spojuje úspěšné české sportovce Evu Samkovou a Tomáše Pazderu? Vedle lásky ke snowboardcrossu také trenér Marek Jelínek. Ten ještě v pátek slavil triumf své svěřenkyně na Světovém poháru v Montafonu a v pondělí už byl u zlaté medaile z deaflympijských her, kterou vybojoval v italské Santa Caterině právě Pazdera.

Tomáš Pazdera se narodil jako zdravé dítě, ale v osmi měsících onemocněl zánětem mozkových blan. Od té chvíle je těžce nedoslýchavý. "Zvukáč", jak se mu přezdívá, s Jelínkem přesto už deset let trénuje snowboardcross a oba dva si nadmíru úspěšnou spolupráci pochvalují. Není divu. Dvakrát společně vyhráli deaflympiádu a Pazdera je také úřadujícím mistrem světa.

"Tomáš je podle mě velmi nadaný. Je to takový žák, který se dá vést k tomu, aby jezdil dobře. Má to svá specifika. Je neslyšící a já musím být trochu trpělivější než s ostatními závodníky, ale nějak jsme se naučili spolupracovat," říká Jelínek. Chválou nešetří ani Pazdera, který Jelínka považuje za "nejlepšího trenéra na světě".

Podporu ale cítí od celé snowboarcrossové reprezentace, včetně dvojnásobné olympijské medailistky Evy Samkové. "Evka je mým vzorem. Když něco potřebuji, tak se na ni podívám. Ona se dobře pohybuje a já to podle ní kopíruji. Myslím si, že s celým realizačním týmem patříme k sobě."

Samková v pondělí dostávala informace z trati od Marka Jelínka a svému kolegovi držela na dálku palce a bezprostředně po závodě pak úřadující mistryně světa poslala svému kolegovi z týmu oslavnou zdravici.

Na snowboardcross si vydělává ve stavebnictví

S týmem SBX, ve kterém je i česká olympionička, Pazdera často trénuje. Všech akcí se ale účastnit nemůže. Hodně se to odvíjí i od nedostatku financí a také pracovního nasazení, neboť Pazdera má na starosti malou firmu na rekonstrukce.

"Tomáš se živí normální prací ve stavebnictví a nemá dost finančních prostředků na to, aby s námi jezdil například na jižní polokouli a na soustředění, která jsou drahá," zmiňuje trenér Jelínek. "Absolvoval s námi čtyři zimní soustředění a dvě v létě. Kdyby to šlo, tak by s námi jezdil víc a bylo by to samozřejmě mnohem lepší," dodává zkušený trenér.

Že je zaměstnání se sportem těžké skloubit, potvrzuje i sám Pazdera: "Je to hodně náročné. Odjel jsem všechna soustředění, která jsem mohl. Měl jsem i problémy s kolenem," připomíná komplikace v přípravě.

Dvojnásobná oslava

Pazdera musel s utrženým zkříženým vazem na operaci. Další tréninky mu ovlivnily nové problémy se sluchem. I přesto zvládl ovládnout snowboardcross na deaflympiádě a obhájit zlatou medaili z Ruska.

"Je to skvělé. S Markem jsme pro to udělali maximum. Vryl mi do hlavy všechno, co mám dělat, a já jsem si v tom opravdu věřil. Mám velkou radost. Podařilo se mi nejlepší umístění, jaké jsem si mohl přát," raduje se Pazdera.

V úterý se český reprezentant přesouvá zpět do České republiky za svou přítelkyní, se kterou čekají v nejbližších dnech přírůstek do rodiny. Pazdera tak bude mít další důvod k oslavě. "Už se na ni hrozně moc těším," uzavírá medailista.