Generálka na paralympiádu. Čeští sledge hokejisté byli na turnaji 4 Nations třetí

před 2 hodinami

Důležitou herní přípravu za sebou mají hráči české sledge hokejové reprezentace. Na turnaji 4 Nations v Japonsku se utkali i se soupeři, se kterými sehrají duely ve skupinové fázi březnové paralympiády v jihokorejském Pchjongčangu.

Nagano - Zimní paralympiáda, která se uskuteční v Jižní Koreji, je za dveřmi. Zde se v základní skupině utkají čeští sledge hokejisté s domácím výběrem, a poté s USA a Japonskem. A právě formu dvou asijských soupeřů před velkým turnajem měli možnost otestovat Češi vedeni koučem Jiřím Břízou na turnaji čtyř zemí v japonském Naganu. Tým odcestoval v širší sestavě, v níž chyběl pouze obránce Miroslav Hrbek, který ještě není stoprocentně fit po zranění při loňském kvalifikačním turnaji ve Švédsku.

Po úvodní prohře 1:4 s Jižní Koreou si Češi spravili chuť výhrami 4:2 s Norskem a 4:3 s Japonskem. V semifinále turnaje však nedokázali Nory podruhé porazit a podlehli jim těsně 1:2. V souboji o třetí místo si však znovu poradili s Japonci poměrem 4:0. "Zápas s domácím Japonskem se nám povedl lépe než ve skupině. Japonci jsou houževnatí a trpěliví, takže i za nepříznivého stavu neubírali na obrátkách. Několikrát nastřelili tyč a nás uklidnil až třetí gól," komentuje zpětně utkání trenér české reprezentace Jiří Bříza. "Se třetím místem jsme spokojeni, ale mrzí nás, že jsme se neutkali podruhé s Koreou, protože s ní sehrajeme úvodní zápas základní skupiny na paralympiádě," dodává.

Překvapily výkony obránce Doležala a brankářské dvojky

Z výkonů jednotlivých hráčů zaujal kouče mimo jiné třiadvacetiletý obránce Pavel Doležal, který však v domácí lize hraje v Pardubicích útočníka. "Bohužel se nám nevydařil závěr semifinálového utkání s Norskem, přesto jsem jejich výběr čekal kvalitnější. Myslím, že turnaj v Japonsku nám napověděl, na co se před paralympiádou soustředit a připravit," myslí si Doležal, kterému podle jeho slov střídání postů na ligové a reprezentační úrovni nedělá problém. A přestože není nominace uzavřena, byla by pro něj obrovská čest reprezentovat Česko na paralympiádě.

"Pavel roste každým turnajem. Dále nás svým výkonem zaujala brankářská dvojka Martin Kudela, který odchytal půlku turnaje," jmenuje Bříza. Pro dvacetiletého mladíka, který v lize kryje branku Studénky, to byl první reprezentační turnaj mimo Česko. "Nadchlo mě, že mi trenéři dali tolik prostoru. Hrát v reprezentaci je pro mě úžasný pocit, ale cítím zároveň velkou zodpovědnost," říká mladý Kudela po návratu z turnaje.

Nyní čekají hráče poslední duely domácí sledge hokejové soutěže. "O víkendu odehrají poslední kolo základní částí a za čtrnáct dní poté superfinále, kde si to rozdají o celkové pořadí letošního ročníku," přibližuje trenér reprezentace Bříza. V průběhu příštího měsíce čekají reprezentanty ještě tři soustředění v Humpolci. Soupisku pro následující paralympiádu ještě nemá trenér uzavřenou. Oficiální nominace bude známa 5. února.

Rozhodující bude utkání s domácí Koreou

Jiří Bříza předpokládá, že výsledek na paralympijském turnaji se odvine od úvodního utkání ve skupině, kde Češi změří síly s domácími. V případě vítězství by si reprezentace mohla dovolit prohrát se sledge hokejovou velmocí USA a po následující výhře s Japonskem - se kterým mají Češi v posledních dvou letech stoprocentní bilanci - by postoupila do semifinále a měla tím pádem šanci na medaili. Minimální ambicí je pro Čechy zisk 5. místa, které obsadili na posledních dvou zimních paralympijských hrách.

Porazit Koreu však bude nelehký úkol. "Přibližně rok a půl jsou profesionalizovaní a trénují šestkrát týdně. Mají také plný servis v oblasti regenerace a výživy," uzavírá Jiří Bříza. Korejci ve finále 4 Nations zdolali Nory 6:0.