Klíčový zápas pro české vozíčkáře. V neděli se představí napěchované O2 areně

před 1 hodinou

Handicapovaní florbalisté používají také speciální vozíky, které zajišťují dobrou stabilitu, ale ani to někdy nezabrání pádu. | Foto: Tomáš Binter

Českou reprezentaci florbalu vozíčkářů čeká výjimečný zážitek. V neděli sehrají zápas proti Švédům před plnou pražskou O2 arenou. O přestávce finále mistrovství světa tu oba týmy sehrají exhibiční zápas. Den předtím se ještě utkají v dvojzápase v hale Na Třebešíně.

Bude to souboj o světového šampiona, který bude sledovat diváky zaplněná O2 arena s kapacitou pro 18 tisíc lidí. Finále mistrovství světa ve florbale v Praze však bude mít i přídavek, při kterém se představí florbalisté na vozíku.

Česká reprezentace vyzve švédskou v exhibičním, desetiminutovém zápase. Na palubovku hráči vyjedou o přestávce nedělního finálového zápasu přibližně v 16:30.

"Bude to pro nás opravdu něco speciálního. Nemáme šanci hrávat před takto početným publikem. Navíc se snažíme získat florbalu vozíčkářů nové diváky a tohle by mohlo pomoci," ví trenér české reprezentace Vladimír Mařík.

A jak jinak udělat dobrou reklamu tomuto sportu, než právě utkáním Česka a Švédka, jejichž výběry patří ke světové špičce.

"Švédi opravdu umí hrát pohledný florbal, i pro nezaujatého diváka. Na tom si zakládají. Mají dobrou individuální techniku a jsou mezi nimi velmi rychlí hráči, kteří nabourávají obranu soupeře. Máme ale zbraně, jak na ně vyzrát," říká odhodlaně Mařík. Obě reprezentace se utkají ještě v sobotu od devíti hodin a následně i v 11:30 v hale VŠE Na Třebešíně.

Klíčový zápas, říká reprezentant

Přestože má exhibiční zápas primárně popularizační funkci, podle kouče Čechům rozhodně půjde i o výsledek. Chtějí se před domácím publikem blýsknout. "Jistě kluky upozorním i na to, aby nebyli nervózní. Přeci jen nikdo z nich není na podobnou kulisu zvyklý. Nebojím se toho, že by se třásli nervozitou, spíš jim řeknu, aby nekoukali kolem sebe, jak je to tam krásné," vysvětluje s úsměvem Vladimír Mařík.

Koho si všimnout Česko Miroslav Večeřa (10) - Zkušený útočník pomáhá v lize ostravskému týmu stíhat aktuální první trojku tabulky. Co do počtu vstřelených branek se dělí o první místo s 16 zásahy, k tomu přidal i 9 asistencí. Jan Herman (22) - Silný obránce má dlouhodobě podíl na úspěších budějovických Štírů. Kromě bránění se však nebojí ani zaútočit. V letošním ročníku už zaznamenal 9 gólů a na 7 přihrál. Zdeněk Krupička (96) - Obávaný útočník Tatranu Střešovice umí obraně skutečně zavařit. Své o tom ví jeho ligoví soupeři. V této sezóně se zatím chlubí statistikou 3,2 bodu na zápas, což je nejvíce ze všech hráčů soutěže. Švédsko Mattias Larsson (5) - Matador a kapitán národního týmu. Tento obránce prokazuje svůj skvělý přehled na palubovce a perfektně rozdává míčky svým spoluhráčům. Hraje tvrdě, útočníci to proti němu mají těžké. Viktor Johansson (17) - Jeden z klíčových hráčů švédského výběru. Zdobí ho rychlost a je velmi šikovný na hokejce. Pozornost na sebe strhává na hřišti i mimo něj. Alex Brorsson (7) - Mladý, ale šikovný. Mluví se o něm jako o budoucí světové hvězdě florbalu vozíčkářů. I díky své rychlosti je už teď oporou týmu a příslibem do budoucna. Turnaj od turnaje se navíc zdokonaluje.

Přípravou všem reprezentantům (viz soupiska) byla čtyři podzimní ligová kola. Na začátku listopadu absolvovali i víkendové soustředění v Kutné Hoře. Tam se sešla širší reprezentace, ze které pak oba trenéři určují nominaci na turnaje.

"Kostru týmu tvoří asi sedm zkušených a nejkvalitnějších hráčů. O zbylá tři místa se musí ostatní členové širší reprezentace porvat jak na soustředěních tak svými výkony v ligových kolech," podotýká Mařík, který tým vede s trenérským kolegou Tomášem Pekem.

Po deseti letech se tak zopakuje duel, který viděli diváci na mistrovství světa v roce 2008. Zažil ho i reprezentant Zbyněk Sýkora. "Bylo to super zážitek, hrát před 14 tisíci lidmi. O to lepší, že jsme vyhráli. Tolik fandících lidí na jednom místě je zážitek, na který si dobře pamatuji dodneška," prozrazuje tahoun českobudějovických Štírů. S ostatními spoluhráči se sejde už v pátek, aby společně potrénovali na víkendové zápasy.

Podle kouče Maříka je exhibiční zápas dalším korkem v sbližování klasického florbalu a florbalu handicapovaných. A Sýkora souhlasí. "Význam zápasu pro tento sport je zcela zásadní. Věřím, že je potřeba florbal vozíčkářů dál popularizovat a lákat k němu další lidi. Pokud o sobě nebudeme dávat vědět veřejnosti bez vazeb na vozíčkáře, zůstane jen jakýmsi naším sportem pro pár vyvolených," myslí si reprezentační útočník.

Podle něj je důležité sport propagovat nejen kvůli potenciálním partnerům, ale i kvůli nalákání nováčků a mladých handicapovaných lidí z rehabilitačních center. Těm sporty pro handicapované pomáhají žít aktivní život.

Švédi se do Prahy těší

Nedělní zápas slibuje kvalitní podívanou. Předvést se budou chtít i Švédi.

Kompletní soupiska českého týmu: Gólman - 1 Jiří Němec Obránci - 16 Bohuslav Dvořák, 22 Jan Herman, 5 Ivan Nestával Útočníci - 96 Zdeněk Krupička, 12 Zbyněk Sýkora, 44 František Synek, 21 Adam Šimonek, 10 Miroslav Večeřa V sobotu na dvě ostrá utkání v hale VŠE je doplní ještě: Jan Mrázek, Jan Hamák, Tomáš Jelínek

"Hrát na mistrovství světa pro nás znamená hodně, chceme ukázat lidem náš sport. Společně s českým týmem tak můžeme pokračovat v našem rozvoji, abychom mohli za pár let uspořádat mistrovství Evropy. Třeba to i někoho v hale zaujme a bude nás chtít nějak podpořit nebo zasponzorovat," říká švédský kapitán a šéf týmu Mattias Larsson.

Právě zmiňovaný evropský šampionát by mohl pomoci přilákat další hráče, aby se mohl florbal vozíčkářů ve Švédsku stát větším sportem.

"Zatím je spíše malý. V současné době hraje naši ligu šest týmů. Na zápasy se chodí dívat pouze lidi kolem. Rodiče, manželky nebo děti," pokračuje Larsson. Před deseti lety v Praze nehrál. "Ostatní ale říkali, že atmosféra byla skvělá. Tak snad to tak bude i letos," těší se.