Emmen hostí další závod světového poháru v cyklistice handicapovaných

před 45 minutami

Nizozemský Emmen bude tento týden dějištěm dalšího podniku světového poháru v cyklistice handicapovaných. Český tým, který vstoupil do sezóny již bez své největší hvězdy Jiřího Ježka, který v loňském roce ukončil svou reprezentační kariéru, se pokusí navázat na úspěchy, kterých naši jezdci dosáhli v úvodním závodě světového poháru v belgickém Ostende.

Emmen - Na posledním díle světového poháru se Čechům dařilo. Všichni nominovaní se umístili v elitní světové desítce. Na tento úspěch by chtěla výprava navázat i v Nizozemsku.

V nominaci šéftrenéra tělesně postižených cyklistů Viktora Zapletala jsou úspěšní závodníci České asociace tělesně handicapovaných sportovců, medailisté z mistrovství světa a světového poháru. Do Nizozemska se vypravili: Kateřina Antošová, Patrik Jahoda a Ivo Koblasa a také "navrátilec" do vrcholové cyklistiky Václav Antal, který se v Ostende zařadil svým sedmým místem do světové elity pelotonu paracycling. Z Federace Spastic Handicap se na startu objeví tricyklisté Jiří Hindr a Petr Berger.

Do soubojů o bílý dres lídra světového poháru nastoupí všichni závodníci v pátek časovkou jednotlivců, v sobotu a neděli bude světový pohár pokračovat silničním závodem všech kategorií.