Chci stát jako první paracyklista na pódiu se zdravými, sní Metelka

před 3 hodinami

Vysnil si, že se stane nejlepším tenisovým trenérem na světě. Jenže přišla vážná nehoda na motorce, kvůli které mu později musela být amputována levá noha. Jozef Metelka se však vzepřel osudu a dnes je se dvěma zlatými medailemi a jednou stříbrnou z paralympijských her a coby sedminásobný mistr světa jednou z největších hvězd parasportu.

Bratislava - Jozef Metelka je světovým rekordmanem, v historických tabulkách je před ním ale stále Jiří Ježek, dnes už bývalý legendární závodník s jedenácti paralympijskými medailemi.

"Jiří je fenomenálním cyklistou, prakticky jako první se stal v našem sportu profesionálem. Jeho sbírka je ohromující," hodnotí Metelka šestinásobného paralympijského šampiona. "Nevím, jestli se jeho úspěchy vůbec dají překonat, protože byl skutečným průkopníkem a jeho prvenství a to, co dosáhl, mu zůstane navěky," doplňuje.

Ježek je nejúspěšnějším cyklistou paralympijské historie, navíc mu bylo v roce 2013 umožněno startovat v časovce při Tour de France. Podobné ambice, tedy soutěžit mezi zdravými jezdci, má i Metelka. "Určitě si myslím, že v některých závodech můžu dosahovat výsledků jako on, nakonec se o to snaží každý cyklista. To, zda to bude tak dobré, jak to dělal Jirka, se ovšem ukáže až časem," říká Metelka.

Jméno sympatického dvaatřicetiletého rodáka z Piešťan bylo v uplynulém období často spojováno s polemikou o změně jeho občanství. Důvodem bylo vyhrocení vztahů se Slovenským paralympijským svazem po mistrovství světa v Jihoafrické republice, jelikož Metelka kritizoval komunikaci svého týmu a prohlásil, že Slovensko už reprezentovat nebude.

Pak ovšem nastal zvrat, cyklista se za svá slova omluvil a pokračovat ve slovenském národním dresu bude. A to i přesto, že dlouhodobě žije ve Velké Británii.

"Momentálně není diskuse o změně mého občanství aktuální, dosáhli jsme kompromisu. Velký podíl na tom má můj nový manažer Fabio Bortolini, který mě ve všem zastupuje, a díky němu se vztah mezi mnou a slovenským svazem výrazně zlepšil. Rozhodl jsem se tedy, že zůstávám a nadále budu reprezentovat Slovensko," pokračuje.

"Myslím si, že na Slovensku se hýbou věci k lepšímu, byť zatím jen velmi pomalu. Nakolik je kariéra sportovce časově velmi omezená, docházet může k různým konfliktům s institucemi či závodníky, a to obzvlášt, pokud žije člověk v zahraničí. Obecně si však myslím, že se posouváme správným směrem, ale před sebou máme ještě velmi dlouhou cestu, abychom se úrovní vyrovnali jiným evropským zemím, které umí sportem motivovat lidi ke zdravějšímu životnímu stylu."

Právě ze Slovenska pochází i fenomenální cyklista Peter Sagan. "S Peterem jsme se párkrát viděli, já vím o něm, on ví o mně, ale o nějakém našem vztahu bych nemluvil," říká Metelka. "Je to ovšem skutečný velikán, o kterém ví na světě každý, kdo se alespoň trochu zajímá o sport. To, co předvádí v pelotonu, je něco intergalaktického, k tomu asi ani nemám co dodat."

Sagan zářil na španělské Vueltě, ale jeho dvaatřicetiletý krajan neměl moc času, aby poslední Gran Tour sezony sledoval. "Po tom, co člověk stráví nějaké čtyři hodiny na kole a další dvě hodiny tréninkem na moři, tak se mu ani moc nechce," usmívá se Metelka.

Bývalý student univerzity Oxford se netají tím, že jeho ambicí je stát se prvním paracyklistou, který bude stát na jednom pódiu se zdravými závodníky. V následujících měsících má velké plány. "Je to určitě trénink, v jehož rámci jdeme na Kilimandžáro a Mount Kenya, kde máme naplánovaný lezecký výstup na hory Nelion a Batian. Čeká mě tedy zátěž v nadmořské výšce. Nezapomínám však samozřejmě ani na trénink na kole, který budu kombinovat s lezením a různými jinými aktivitami, abych byl maximálně po kondiční stránce připraven. Postupně pak opět najíždím na dráhu, člověk se totiž ani nenaděje a mistrovství světa je opět za rohem."

Světový šampionát 2019 se uskuteční v holandském Emmenu a Metelka bude patřit opět mezi největší favority.