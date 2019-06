Basketbalisté na vozíku se připravují na evropský šampionát

před 26 minutami

Mistrovství Evropy divize C basketbalistů na vozíku, které je na přelomu července a srpna v Bulharsku, se pomalu blíží. Česká reprezentace se proto naplno věnuje přípravě. Zatím poslední soustředění absolvovali hráči v Českých Budějovicích. Podle trenéra národního týmu Jaroslava Mence, je důležité především to, aby se sehráli.

České Budějovice - "Trénovali jsme dva dny. Myslím, že teď, když už hráčům v klubu skončila sezona, je každá tréninková jednotka velkým přínosem," vysvětluje Menc. V národním týmu jsou basketbalisté ze všech pěti českých klubů, proto je důležité, aby se sportovci během přípravy sehráli. "Nejpodstatnější je, aby si na sebe zvykli. V sezoně se maximálně potkávají v jiných dresech a proti sobě," dodává.

Hráči na soustředění absolvují vždy tři bloky po dvou nebo třech hodinách. "Tréninky nejsou jen o fyzičce, i když si myslím, že si hráči dávají do těla dost. Věnujeme se opravdu především té souhře. Tomu, aby o sobě všichni na hřišti věděli, časování přihrávek i pohybu na hřišti," popisuje způsob přípravy Menc.

Účast na mistrovství Evropy bude pro některé reprezentanty novou zkušeností. V týmu je mnoho mladých sportovců. "V Čechách jsme podřídili všechno tomu, aby se nastartovala generační výměna hráčů. Veškeré úsilí se věnovalo mladým, perspektivním basketbalistům. Ve stávajícím výběru jsou asi tři ostřílení matadoři, jinak to jsou vesměs všechno mladíci, kteří teprve budou sbírat zkušenosti na mezinárodní scéně."

Za necelé dva týdny, o víkendu 21. - 23. června, čeká basketbalisty další kemp, tentokrát ve sportovním centru v Nymburku. Tam budou kromě reprezentace trénovat i úplní nováčci, kteří mají chuť si sport vyzkoušet nebo s ním teď začali. "Mám přihlášených asi dvanáct úplně nových tváří. Chtěl bych to pojmout tak, aby se mohli spřátelit a seznámit se zkušenými hráči, a i oni jim byli schopni předat nějaké své poznatky."

Kromě soustředění v Nymburku pak na národní tým čekají ještě dvě akce. "Jednáme teď s maďarským svazem a pravděpodobně o víkendu před odletem na šampionát odehrajeme přátelská utkání v Maďarsku. O čtrnáct dní dřív bychom si pak měli zahrát s některými hráči z Rakouska," popisuje nadcházející plány Menc.

Přátelská utkání s maďarským výběrem by byla i dobrou přípravou na mistrovství. Kromě Bulharska a Portugalska mají Češi ve skupině právě i reprezentaci Maďarska. "Mezi námi velká rivalita není, takže to není nic proti ničemu, když si spolu zahrajeme těsně před šampionátem. Dříve jsme hráli i s Portugalskem, takže vím, co od nich čekat. Jediná velká neznámá je pro nás Bulharsko. Nějaké informace se nám samozřejmě podařilo získat, takže alespoň tušíme, co od nich můžeme čekat," uzavírá Menc.