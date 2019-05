Český pohár basketbalistů na vozíku ovládl Frýdek-Místek

před 3 hodinami

Českobudějovický klub BSK Tigers hostil Český pohár v basketbalu na vozíku, v rámci kterého se s hráčskou kariérou loučila basketbalová legenda Rostislav Pohlmann. Akce se zúčastnilo pět českých celků – WBS Pardubice, Hobit Brno, Frýdek-Místek, Prague Riders a domácí Tigers. Vítězství si odvezl klub z Frýdku-Místku, druhé Brno a třetí Pardubice dělil jediný bod.

Třídenní turnaj se odehrál systémem každý s každým, diváci tak mohli v hale Základní školy Kubatova v Českých Budějovicích zhlédnout hned deset zápasů. Přestože žádné utkání nedospělo do prodloužení a nejmenší rozdíl byl šestibodový, týmy na prvních třech místech zaznamenaly stejný bodový zisk. "Zápasy byly velmi zajímavé a vesměs vyrovnané. Celý turnaj byl napínavý až do posledního okamžiku," okomentoval průběh Českého poháru trenér WBS Pardubice Jaroslav Menc.

"Divácky nejatraktivnější byly podle mě zápasy posledního herního dne, kdy se nejdříve vybičovaly Pardubice proti Frýdku, a pak následovalo utkání nováčků mezi Budějovicemi a Prahou," dodal hráč BSK Tigers a zároveň člen organizačního týmu Adam Šimonek. Souboj nováčků nakonec vyšel lépe domácím, kteří zvítězili 52:41.

Tři nejlepší týmy z Frýdku-Místku, Brna a Pardubic měly po odehrání všech zápasů shodně po jedné porážce, o konečném pořadí proto rozhodla až minitabulka. Celkovým vítězem se nakonec stal Frýdek-Místek, o druhém a třetím místě pak rozhodl pouhý bod. Přestože WBS Pardubice byly jediným celkem, který dokázal jinak suverénní Frýdek porazit, nakonec s ohledem na body braly třetí příčku. Na druhém místě skončil Hobit Brno, domácí tým byl čtvrtý a Pražští jezdci pátí.

V rámci turnaje se s hráčkou kariérou loučila legenda basketbalu na vozíku Rostislav Pohlmann. "Mrzí mě, že Rosťa končí, protože hráč je to stále vynikající, což dokázal i v průběhu tohoto turnaje," přiznal Šimonek. "Osobně jsem rád, že jsem si proti němu mohl zahrát. Jeho zařazení do nejlepší pětky turnaje to jenom dokazuje." V all-star týmu dále figurovali Michal Šolc, Zbyněk Švehla, Karolína Janecká a Zbyněk Sýkora.

S myšlenkou založit družstvo basketbalu vozíčkářů pod oddílem BSK Tigers České Budějovice přišli před rokem a půl Ivan Nestával a Adam Šimonek. Společně s prezidentem klubu Tomášem Hejpetrem se jim podařilo dohodnout a začali jednou týdně trénovat. "Původně jsme chtěli nastoupit do dlouhodobé soutěže už vloni na podzim, ale ještě jsme si na to početně nevěřili. Tento cíl jsme proto odložili na letošní rok, kdy máme v plánu začít hrát druhou rakouskou ligu. Většina hráčů pochází z florbalových Štírů, ale snažíme se nacházet i nové tváře a jsme otevření nováčkům," uvedl Šimonek.

"Pro nás mladé a nezkušené hráče byl Český pohár šance, jak se zase naučit něco nového. Jsem rád, že nás přišli podpořit známí a rodiče. Škoda jen, že nemohli vidět víc vítězství, ale jsme nový tým a stále se učíme. Věřím však, že máme perspektivu, takže na tom zkusíme pořádně zapracovat. Doufám, že akci příští rok zopakujeme," uzavřel Šimonek.