Otec Wozniacké zuřil, že dcera nemohla do Paříže. "Protekční" Francouzi pak pohořeli

Neuvěřitelných 28 zástupců měl francouzský tenis v domácím antukovém grandslamu a to především díky 12 divokým kartám. Jenže do druhého týdne French Open se dostali jen dva z nich a sílí tak kritika. Kvůli upřednostnění domácích nadějí se totiž do hry nedostala i některá velká jména světového tenisu.

Po týdnu tenisových bojů v Paříži zůstali francouzským fanouškům ve hře jen dva domácí reprezentanti. Corentin Moutet a Varvara Gračovová, rodačka z Moskvy, která získala nové občanství teprve loni v červnu.

Všichni ostatní povypadali už v prvních kolech a do druhého týdne domácího antukového svátku se nepodívají.

"Byl to hodně těžký týden pro francouzský tenis. Co na to říct? Od mladých hráčů jsem tedy čekal víc. Teď se musí všichni vrátit do práce, mají co dohánět," rýpl si francouzský tenisový vysloužilec Jo-Wilfried Tsonga.

Jeho krajané se v posledních sezonách na okruhu spíš trápí. V mužském ani ženském žebříčku nefiguruje nikdo z nich v první desítce. Světová šestnáctka Ugo Humbert se poroučel v prvním, 23. tenistka rankingu Caroline Garciaová ve druhém kole.

Přitom právě Garciaová platila za velkou hvězdu světového tenisu, byla i čtvrtá na světě. Coby čerstvá třicátnice ale nějak ne a ne chytit někdejší lesk.

"Občas ji potkám, ale o tenisových problémech se moc nechce bavit. Tohle trápení si nechává pro sebe. Nepřijde mi, že by se snažila o nějakou změnu, že by s tou krizí něco dělala," dodal Tsonga.

Trápení Francouzů jen vytvořilo další zlou krev v řadách některých fanoušků, kteří nemohli přenést přes srdce, že všechny divoké karty pořadatelů dostali domácí naděje.

Do turnaje se tak nedostal loučící se Rakušan Dominic Thiem, který vypadl v kvalifikaci, a nezahrála si tu ani Dánka Caroline Wozniacká, která se letos na okruh vrací po mateřské pauze. To pořádně popíchlo jejího otce.

"Je to dehonestace. Jak můžou dostat divokou kartu takové hráčky? Caroline není typem tenistky, pro které by byla kvalifikace ostuda, ale nepřihlásila se do ní, protože chtěla vědět, zda ji v Paříži respektují," řekl Piotr Wozniacki pro sport.pl.

Někdejší světová jednička a grandslamová šampionka je momentálně na 117. místě rankingu. Přednost tak dostaly hráčky, které jsou v rankingu daleko za ní.

Francouzů se ale naopak zastala Američanka Sachia Vickeryová, která dostala divokou kartu v rámci reciproční dohody, kterou mezi sebou pořadatelské svazy grandslamů mají.

"Vždyť takhle by to mělo vypadat. Ostatní grandslamy by si měly dělat poznámky, jak se správně podporují místní tenisté," prohlásila.