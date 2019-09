Živě: Nový Zéland - JAR 17:3. All Blacks mají v poločase šlágru slibný náskok

Pravidla

Ragby union - tedy velké ragby - hraje patnáct hráčů na každé straně. Hrají se dva čtyřicetiminutové poločasy na hřišti o velikosti fotbalového placu, které má na konci pásmo pro položení míče a branka ve tvaru písmene H. Dalším důležitým pravidlem je, že hráčí smí přihrát pouze dozadu nebo do strany. Cílem hry je položit míč do soupeřova brankoviště. Je také možnost míč kopnout do horní poloviny branky.

Bodování

5 bodů - položení míče do brankoviště

2 body - kop do branky (háčka) po položení

3 body - kop do branky (háčka) přímo ze hry - dropgoal - míč se před kopem musí dotknout země

3 body - trestný kop