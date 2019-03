Vyhrála univerziádu, ale běžce na lyžích nespasí. Ještě rok a skončím, říká Hynčicová

před 12 minutami

Žádné poflakování, ve škole pěkně sbírat zápočty a na trati zase ty nejlepší časy. Běžkyně na lyžích Petra Hynčicová dlouhé roky zažívala tvrdou dřinu na coloradské univerzitě a snažila se kloubit studium s vrcholovým sportem. Odměnou jí v březnu byla zlatá medaile z univerziády. Že by si teď vytyčila za cíl další cenné kovy? Kdepak. Před očima má hlavně doktorát.

Těžko může konkurovat absolutním profesionálkám ve Světovém poháru, když pro ni léta bylo cílem mít hlavně dobré známky, aby si zasloužila stipendium. V srpnu úspěšně dokončila magisterské studium v oboru fyziologie na coloradské univerzitě.

"Není to jednoduchý. Ale mám filozofii, že se nedokážu věnovat pouze lyžování a potřebuju i nějak zaměstnat hlavu. A tyhle vědy mě moc baví," řekla Aktuálně.cz čtyřiadvacetiletá Petra Hynčicová.

V seriálu Světového poháru ji na předních příčkách i proto neuvidíte, ale občas se blýskne pěkným výsledkem v OPA Cupu, tedy v Evropském poháru. Není proto divu, že měla ze zlata na univerziádě velkou radost. Ve finále sprintu tam navíc porazila čtyři Rusky, které běžně bodují na těch nejprestižnějších závodech.

"Je to pro mě nejvíc v kariéře. V Americe jsem lyžovala za univerzitu, a proto tíhnu k univerzitnímu sportu. Atmosféra v něm je vždycky hodně specifická, jiná než na Světových pohárech. Je to větší pohoda, tým je stmelený. Moci si toho vážím a jsem ráda, že jsem to mohla s týmem i oslavit," prohlásila.

Sama sebe výkonem v jihosibiřském Krasnojarsku překvapila. "Vstupovala jsem do toho závodu s tím, že když budu ve finále, tak budu ráda. Když jsem kvaldu dokonce vyhrála, říkala jsem si, že je asi něco špatně, že do toho asi Rusky nešly naplno. Vlastně to pořád nechápu, mám z toho ohromnou radost," září rodačka z Liberce.

Svým triumfem v Rusku zaskočila i domácí pořadatele a novináře. Tiskové konference probíhaly kompletně v ruštině a Češka tak byla při rozhovorech trochu ztracená.

"Rusky neumuim, bylo to s nimi hodně těžké. Na tiskovce se všichni ptali rusky, nikdo nemluvil anglicky. Jedna paní mi to překládala do sluchátka, ale přišlo mi, že stejně říká něco jiného než, co říkají novináři," smála se Hynčicová.

V květnu oslaví pětadvacetiny a bude řešit, co dál. Jedno je jasné, studia se nechce vzdát.

"Teď jsem byla rok na Technické univerzitě v Liberci v bakalářském programu, ale uvažuju, že si příští rok udělám doktorát," přiznala.

V době, kdy české běžecké lyžování po odchodu velkých jmen Kateřiny Neumannové, Lukáše Bauera či Martina Jakše stále hledá nové hvězdy, to nevypadá, že by se Hynčicová nyní vrhla naplno do jejich běžecké stopy.

"Těžko mluvit o nějakých cílech, ještě bych chtěla lyžovat příští rok, což ani není mistrovství světa, a pak uvidíme," krčí rameny reprezentantka.