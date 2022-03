Tenhle rekord už prý nikdo nepřekoná. Rychlobruslař letěl po jezeře stovkou

Nizozemský rychlobruslař Kjeld Nuis překonal na zamrzlém jezeře Savalen v Norsku vlastní rychlostní světový rekord. Trojnásobný olympijský šampion jedoucí za autem pokořil na bruslích stokilometrovou bariéru a po ledě letěl rychlostí 103 km/h. Dosavadní maximum z roku 2018 vylepšil o 10 km/h.

Dvaatřicetiletý Nuis využil k pokusům na tříkilometrovém okruhu vzduchový pytel za vozem z dakarské rallye a ideální podmínky mu vytvářel i speciální kryt proti větru.

"Po ledě jsem doslova létal. Každý malý hrbolek byl cítit jako obrovská rána. Někdy jsem úplně ztrácel kontakt s ledem. Bruslit v takové rychlosti je technicky velká výzva a vyžaduje preciznost," řekl Nuis po rekordním pokusu.

"Navíc jsem při každém pokusu najel více než dva kilometry. Taktika tedy byla vydržet co nejdéle ve větrném krytu, aby mi zůstalo co nejvíce energie na zrychlení z 92 kilometrů přes stovku. Pro tělo to byl zápřah, tohle je myslím maximum, které se dá na bruslích zvládnout," dodal.