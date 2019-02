Skoro královské loučení s lyžemi. Byl megadobrej, ocenil Bank končícího Svindala

před 3 hodinami

Potlesk zněl ze všech stran. Od fanoušků, z královské lóže i od závodníků. Norský fenomén Aksel Lund Svindal se se sjezdovým lyžováním rozloučil na světovém šampionátu v Aare jako korunní princ.

A shodou okolností jeho druhému místu ve sjezdu v hledišti tleskali právě norský norský korunní princ Haakon a korunní princezna Mette-Marit.

"Není to špatný pocit. Bylo by ideální, kdybych jel o dvě setiny rychleji a mohli jsem se o zlato podělit, ale jsem šťastný, jak to dopadlo," řekl šestatřicetiletý Svindal, který v napínavém závodě prohrál právě o dvě setiny s krajanem Kjetilem Jansrudem.

Sjezd se jel na severu Švédska na hranici pravidel. Silně foukalo, sněžilo a byla horší viditelnost. Hodně lyžařů se zlobilo, že rozhodčí závod pustili, Svindal byl rád. "Už jsem to nechtěl odkládat, byl jsem nervózní a jsem rád, že je konec," uvedl.

Po dojetí do cíle zvedl ruce nad hlavu jako vítěz. Ovace dlouho rezonovaly plným cílovým prostorem. Všichni věděli, že odchází legenda. Sjezdař, který dokázal vše - je olympijským vítězem, mistrem světa i celkovým vítězem Světového poháru.

"Byla to dlouhá a skvělá cesta," ohlížel se za sedmnácti lety ve sjezdařském kolotoči, kterou ukončil v Aare, kde před dvanácti lety slavil první světové zlato. "Jsem vděčný, co všechno jsem prožil, ale myslím, že je správný čas odejít," řekl Svindal.

Pětinásobný světový šampion přitom tvrdí, že není nucen skončit. "Zvážil jsem všechny faktory a prostě se tak rozhodl. Všechno má svůj čas, jsem s tím smířen. Příště už budu mezi diváky," těší se. Pravdou je, že muž, který měl nespočet zlomenin, má problémy s koleny. "Zlomeniny srostou, ale kolena tolik neposlouchají," přiznal.

Ve Světovém poháru vítěz šestatřiceti závodů je jedním z nejoblíbenějších sjezdařů. "Prostě osobnost, Bude chybět," řekl Jansrud. "Je to fakt jedna z takových těch osobností se vším všudy. Byl megadobrej, vyhrával velké závody, jezdil dobře, choval se slušně a byl to fajn člověk," přidal Ondřej Bank.

Svindalovi složila poklonu současná vládkyně sjezdařek Mikaela Shiffrinová z USA i většina jeho protivníků. "Je to smutný den pro lyžování," řekl obhájce světového zlata ve sjezdu Švýcar Beat Feuz.

Jedna trofej vlastně Svindalovi chybí. Nikdy nevyhrál slavný sjezd v Kitzbühelu, jen jednou dojel druhý. Je to ale jen drobná piha na jeho úspěšné kariéře, kterou se vyrovnal svým idolům z mládí, krajanům Kjetilu Andre Aamodtovi a Lassemu Kjusovi.