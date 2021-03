Smutná vzdala druhý "lauf" ve Švédsku. S křečí bojovala, ale marně

Druhý závod seriálu dálkového běhu Ski Classics během jediného víkendu Kateřina Smutná nedokončila. Po šestém místě v sobotním Välädalsrennetu na 54 kilometrů dnes nejlepší česká "laufařka" vzdala kvůli křeči v ruce. Tassasen Criterium zkrácené z plánovaných 64 km o deset vyhráli domácí lídři seriálu Lina Korsgrenová a její švédský krajan Emil Persson.

Smutná vzdala zhruba v polovině. "Na 25. kilometru mě chytla při stromečku křeč do pravé ruky a s tím se prostě nedalo nic dělat. Musela jsem to protáhnout, a když jsem jela dál, přišla znova. Být to někde dál na trati, tak bych závod dojela, ale zbývala ještě polovina, a to nešlo," uvedla v tiskové zprávě svého týmu eD system Bauer.

Korsgrenová dnes vybojovala již pátý triumf ze sedmi závodů této zimy, Persson má o jeden méně. Z českých lyžařů skončil nejvýše na 37. místě Stanislav Řezáč s odstupem více než minuty na Perssona.

Smutná v předchozích šesti závodech sezony skončila nejlépe třetí na Jizerské padesátce, třikrát byla pátá, jednou šestá a jedenáctá. Seriál završí již v sobotu nejdelší závod na 100 km Aarefjällsloppet. Původní dubnové Reistadlopet a Ylläs-Levi byly kvůli epidemické situaci s covidem-19 zrušeny.