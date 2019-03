Sáblíková před závodem avizovala únavu. Pak do toho šlápla a znovu překonala rekord

před 35 minutami

Rychlobruslařka Martina Sáblíková potřetí během týdne překonala světový rekord. Ve finále Světového poháru v Salt Lake City ji v sobotu motivovaly soupeřky, které se v rozjížďkách před ní snažily překonat její maximum z Calgary na trati 3000 metrů. Nizozemka Esmee Visserová českou reprezentantku dokonce připravila na chvíli o traťový rekord, Sáblíková ale na jejich výkony odpověděla časem 3:52,027 a o více než sekundu překonala vlastní týden starý rekord.

"Byl to nesmírně těžký závod. Časy, které byly zajety před mým startem, byly skvělé, spousta holek si zajelo svá osobní maxima. To vědomí, že to ještě znovu musí člověk rozjet opravdu na maximum, je bolavé ještě před prvním krokem," uvedla Sáblíková v tiskové zprávě. "Na trati už to pak bylo dobré. Vzpomněla jsem si na to, že je to posledních sedm a půl kol této sezony. Snažila jsem se bojovat až do konce a to se mi vyplatilo. Světový rekord je pak bonus," doplnila.

Jednatřicetiletá rychlobruslařka si dobře uvědomovala, že Visserová i Natalie Voroninová z Ruska se snažily atakovat její výkon z Calgary, kde ovládla vícebojařské mistrovství světa.

"Když jsem viděla jejich jízdy a především pak mezičasy Visserové a Voroninové, bylo mi jasné, že to zkouší. Vůbec jsem se nemohla soustředit na rozjíždění a bylo těžké se pak do toho srovnat technicky. Ale když jsem viděla, že rekord nepřejely, byla to pro mě částečná vzpruha," řekla Sáblíková, kterou před startem potěšilo, že bude rekordmankou i pro příští sezonu. "A hlavně, že sportovně mám na to, abych podobný čas zajela," podotkla.

Před finále SP rodačka z Nového Města na Moravě avizovala, že je po náročné sezoně unavená a rekord atakovat určitě nebude. Nakonec bylo vše jinak. "Závěr byl ale opravdu na krev, hlavně poslední dvě kola. Říkala jsem si, že to musím zvládnout a pak si můžu jít lehnout. Po dojezdu jsem si ani nebyla schopná sundat kapuci, jak jsem byla vyčerpaná," pousmála se Sáblíková.

Výhra v dějišti olympijských her 2002 Sáblíkové zajistila další triumf v celkovém hodnocení seriálu dlouhých tratí, který ovládla již po dvanácté v kariéře. "Je to nádherný pocit a něco, co se opravdu nepřejí. Je to ocenění celé sezony, dlouhodobé dřiny. A jde stejně tak za mnou jako za lidmi, kteří jsou kolem mě a drží mi palce," podotkla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Teď už se Sáblíková těší na odpočinek a na čas, který bude moct strávit s rodinou. "V součtu s minulým víkendem mi závěr sezony vzal opravdu hodně sil, ale samozřejmě bych neměnila. Na další sezonu se přesto těším. Nemám sice v hlavě překonávání dalších rekordů, ale kdybych nebyla tak unavená, tak by mě vlastně mrzelo, že ta letošní sezona už končí. Takhle dobře jsem se hodně dlouho necítila. Uvidíme, jak to bude vypadat příští sezonu," dodala.