S Ruskami závodit nebudeme, hrozí Švédky. Bojkot MS připouští i Norsko

Švédské běžkyně budou bojkotovat únorové mistrovství světa v Planici, pokud na něm lyžařská federace FIS dovolí startovat Rusku a Bělorusku.

Obě země se nyní nesmějí kvůli invazi vojsk na Ukrajinu mezinárodních akcí účastnit, ale podle zářijového prohlášení generálního sekretáře FIS je možné, že na šampionátu by už ruští i běloruští sportovci mohli být, byť pod neutrální vlajkou. Federace se tímto tématem má zabývat 22. října.

"Tady jde o mnohem více než jen sport, bojkot by byl samozřejmostí," řekla deníku Aftonbladet Maja Dahlqvistová, majitelka dvou medailí z olympijských her i mistrovství světa a vítězka sprinterského hodnocení posledního Světového poháru.

Stejný názor má i Linn Svahnová, další elitní světová sprinterka a vítězka devíti závodů SP. Plány o návratu Rusů označila za ostudné. "Není to v pořádku. Dokud bude válka na Ukrajině, tak to přece není možné. To se raději mistrovství světa nezúčastním," řekla.

Podobný postoj mají i lyžaři z další velmoci Norska. Na nedávné akci Forum Nordicum generální sekretář FIS Michel Vion řekl, že by ruští a běloruští sportovci na MS mohli startovat, protože federace by se případně řídila doporučením Mezinárodního olympijského výboru, který už začal se světovými sportovními federacemi jednat o jejich možném návratu.

Klasici budou mít šampionát v Planici od 21. února do 5. března.