Nadějná ruská krasobruslařka spáchala sebevraždu. Bylo jí dvacet let

Talentovaná ruská krasobruslařka Jekatěrina Alexandrovská zemřela ve věku 20 let. Podle agentury RIA Novosti spáchala sebevraždu.

Tělo nadějné závodnice, která v roce 2016 získala australské občanství, bylo nalezeno na zemi blízko jejího bytu v Moskvě. Důvodem sebevraždy byla pravděpodobně nešťastná láska. Podle zdroje ruské agentury po sobě dívka zanechala stručný vzkaz "Miluji".

Krasobruslařka se narodila 1. ledna 2000 v Moskvě. Do roku 2011 závodila sólově, pak přešla do kategorie tanců na ledě. O pět let později přijala nabídku z Austrálie a pod vedením ruských trenérů tvořila pár s o čtyři roky starším Harleyem Windsorem .

Dvojice vyhrála juniorskou Grand Prix v Tallinnu, poté se Alexandrovská s Windsorem stali mistry Austrálie. V roce 2017 vyhráli mistrovství světa juniorů. Na olympijských hrách v Pchjongčchangu pár neuspěl, nedostal se do finále. Poté se Alexandrovská a Windsor přestěhovali do Montrealu.

"Byla to výborná krasobruslařka. Naposledy jsem ji viděl na juniorském mistrovství světa v roce 2017, kde získala titul. Bylo to normální šťastné dítě, neměla žádné problémy," uvedl v reakci na smrt mladé závodnice šéf ruského krasobruslení Alexander Gorškov.