Řezáč vyhrál na Vasově běhu slavnou prémii, v cíli byl šestý. Smutná skončila třetí

před 2 hodinami

Pětačtyřicetiletý běžec na lyžích Stanislav Řezáč doběhl v náročných podmínkách ve Vasově běhu šestý a popatnácté se při svém jednadvacátém startu vešel do elitní desítky. Kateřina Smutná skončila stejně jako loni třetí a ve slavném dálkovém závodu na 90 km klasicky se potřetí prosadila na stupně vítězů.

Mezi muži se z výhry poprvé radoval Nor Tore Berdal, který těžil z perfektní spolupráce svého týmu Koteng. Mezi ženami si předloňské vítězství na trase ze Sälenu do Mory zopakovala domácí Britta Johanssonová-Norgrenová.

Protože celý závod sněžilo a stopa se zpomalovala, nejlepší lyžaři seriálu Ski Classics se rozjížděli pomaleji. Ještě po dvaceti kilometrech jim stačily i elitní ženy. Špička se od zbytku pole časem oddělila, ale dlouho jela početná skupina.

Řezáč ovládl v polovině závodu tradiční prémii na Evertsbergu a nechyběl ve "vláčku" třiceti závodníků, který jel pohromadě ještě několik kilometrů před cílem. Závod rozhodla cyklistická taktika Kotengu. Pět členů norského týmu se naskládalo v čele a Berdal nasadil k trháku. Jeho kolegové nikam nespěchali a než soupeři zareagovali, Berdal si vypracoval rozhodující náskok.

K úspěchu vedla cesta z levé strany

"Rozhodli jsme se takhle už před závodem, i když jsme věděli, že to bude náročné. Je to úžasný pocit," radoval se Berdal

Triumfem oslavil sobotní jednatřicáté narozeniny. Jeho tým obsadil celé stupně vítězů. Druhý byl Stian Hoelgaard a třetí Torleif Syrstad. Vítěz strávil na trati 4:39:15,8 hodiny, což byl nejpomalejší čas od roku 2007.

Řezáč, který skončil druhý v roce 2011, se dokázal ve finiši po levé straně protlačit do boje o stupně vítězů. Za Berdalem zaostal o 13 vteřin. Od medaile ho dělila rovná sekunda.

"Šesté místo považuju za úspěch, byl to můj jednadvacátý start a kolem mě o deset let mladší soupeři. To není, myslím, žádná ostuda," řekl Řezáč v tiskové zprávě týmu Slavia pojišťovna. "Vasák je extrém po všech stránkách a byl jím i letos. Už jsem tady leccos zažil, ale sněžení, mlhu, silný vítr, v cíli mokrý sníh anebo takovou záplavu běžců na trati, to tady snad ještě nebylo."

Johanssonová-Norgrenová soupeřkám brzy ujela a upevnila si vedení v seriálu Ski Classics. Na druhé místo průběžného pořadí se posunula Smutná. Vítězka Vasova běhu z roku 2016 bojovala o stříbro s loňskou šampionkou Linou Korsgrenovou a Švédce ve finiši podlehla o dvě vteřiny.

"Klobouk dolů, jak se Katka s tak těžkým závodem popasovala. Druhé místo bylo navíc na dosah a třetí je bomba!" chválil Smutnou v tiskové zprávě Lukáš Bauer, šéf týmu eD system Bauer.

Vasův běh, závod Ski Classics v dálkovém běhu na lyžích (90 km klasicky):

Muži: 1. Berdal 4:39:15,8, 2. Hoelgaard -10,6, 3. Syrstad (všichni Nor./Koteng) -11,7, 4. Nygaard -12,4, 5. Gjerdalen (oba Nor./Ragde Eiendom) -12,5, 6. Řezáč (ČR/Slavia Pojišťovna) -12,7, …41. P. Novák (ČR/Vltava Fund) -7:09,4, 53. Pliska -9:05,7, 55. Sedláček (oba ČR/Silvini Madshus) -9:26,0.

Průběžné pořadí: 1. Nygaard 909, 2. Gjerdalen 800, 3. Eliassen (Nor./BN Bank) 713, 4. Berdal 671, 5. Pedersen (Nor./BN Bank) 584, 6. Kardin (Švéd./Ragde Eiendom) 570, …22. Řezáč 311, 34. Šrail (ČR/eD system Bauer) 174, 35. Ročárek (ČR/Vltava Fund) 173, 37. P. Novák 169, 40. Pliska 163.

Ženy: 1. Johanssonová Norgrenová (Švéd./Lager 157) 4:54:24,7, 2. Korsgrenová (Švéd./Ramudden) -3:47,1, 3. Smutná (ČR/eD system Bauer) -3:48,4, 4. Gjeitnesová (Nor./Ragde Eiendom) -7:49,8, 5. Gräfningsová (Švéd./Parkettpartner) -9:12,0, 6. Slindová (Nor./Koteng) -11:36,1, …15. Vyštejnová-Zelenková (ČR/Silvini Madshus) -39:58,6.

Průběžné pořadí: 1. Johanssonová Norgrenová 1050, 2. Smutná 885, 3. Korsgrenová 865, …11. Boudíková 351, 17. Klementová (obě ČR/Vltava Fund) 244, 18. Grohová (ČR/Silvini Madshus) 221.