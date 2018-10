Prožila jsem ráj na zemi, libuje si Pauláthová a cítí, že nabrala víc svalové hmoty

před 36 minutami

Přípravu na novou sezonu musela trochu posunout kvůli doléčení zraněných zad, ale teď už je alpská lyžařka Kateřina Pauláthová zdravotně v pořádku a pozitivně naladěná. "Po bezproblémové letní přípravě si především přeju zůstat zdravá," říká česká reprezentantka v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Co všechno máte v přípravě na novou sezonu za sebou?

Soustředění ve Francii, v Itálii a ve Švýcarsku. Po kondiční části jsem začala trénovat už i na sněhu. Vše za krásného slunečního počasí, a protože jsem neměla už žádné zdravotní problémy, tak jsem s dosavadním průběhem přípravy velice spokojena. Cítím, že mám i víc svalové hmoty než před rokem.

Našla jste si čas i na dovolenou?

S mým přítelem a známým kajakářem Pepou Dostálem jsme se na týden vypravili na Maledivy, kde jsme prožili ráj na zemi. On rybařil a já v té době běhala v písku, cvičila a chodila do posilovny. Pobyt v báječném prostředí byl velice důležitý i pro moji psychiku, protože jsem si odpočinula od náročných tréninkových dní.

Co vás čeká v nejbližší době?

Zítra odjíždím na další soustředění do Rakouska a v listopadu pak na dva týdny do Kanady, kde se v prosinci uskuteční první dva velké závody.

Které akce v nové sezoně považujete za nejdůležitější?

Především únorové mistrovství světa ve švédském Are, kde před dvanácti lety triumfovala Šárka Strachová. A potom je to začátkem března Světový pohár ve Špindlerově Mlýně. Do České republiky se vrací po osmi letech a bude to opět velká lyžařská událost. Budeme mít možnost závodit před domácím publikem a upozornit tak na sebe. Pro mě je to srdeční záležitost a chtěla bych se představit v co nejzářivějším světle. Nemalou pozornost budu samozřejmě věnovat startům ve Světovém poháru.

A s jakým účtem byste byla po sezoně spokojená?

Díky dobrému zdravotnímu stavu můžu dát do přípravy i jednotlivých závodů všechno, co ve mně je. Takže si mohu jen přát, aby se mi moje enormní snaha vrátila v podobě pěkných výsledků. Snad to už konečně vyjde.