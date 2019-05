Babiš o hale pro Sáblíkovou: Nejdřív najděte místo, pak budeme řešit peníze

před 1 hodinou

Stát bude hledat peníze na financování stavby haly pro rychlobruslaře, až bude jisté, kde se postaví. Nyní se jedná o lokalitě v Pardubickém kraji, až se umístění nové haly definitivně vyjedná, sejde se vláda se zástupci města a kraje, řekl v úterý ČTK premiér Andrej Babiš (ANO).

Předseda Českého svazu rychlobruslení Josef Nechutný již dříve řekl, že svaz má v Hlinsku na Chrudimsku vytypovanou lokalitu, kde by mohla hala stát. Pozemky jsou v soukromých rukou, konkrétní místo zatím nelze uvést.

"Pardubický kraj údajně našel nějaké místo a já čekám, že pokud si to skutečně domluví, tak potom si můžeme sednout za stůl a bavit se o tom, kolik na tu halu," řekl Babiš. Rychlobruslařka Martina Sáblíková si podle něj halu zaslouží, sport proslavila a dělá skvělou reklamu České republice.

Babiš uvedl, že dva pokusy o umístění haly již ztroskotaly. Uvažovalo se například o Brně nebo Novém Městě na Moravě. "V této chvíli čekáme, jak dopadne tento další pokus. Nevím, v jakém stadiu to je, my se v tom neangažujeme. Čekáme, jak se město a kraj domluví. Potom začneme o tom komunikovat a budeme se snažit peníze na to najít," řekl premiér.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) uvedl, že spolupráce státu, krajů a měst je při financování sportovních projektů velmi důležitá. "Musím říct, že se to všechny strany učí, ale že tam vidím obrovské zlepšení právě v tom, že se daří v posledních dvou letech koncentrovat zdroje měst, krajů a státních, protože pouze tyto sdružené investice mají šanci na úspěch a pak je s nimi spokojen každý," řekl Plaga ČTK.

Byl by rád, aby do budoucna stát dokázal lépe komunikovat s kraji a městy, aby se ve svých rozpočtech byly schopny nachystat na to, že se bude vypisovat výzva, a připravit tak zdroje na spolufinancování různých sportovních projektů.

Plánované velké sportovní projekty podle něj nestojí na skutečnosti, že by je stát nebyl schopný zafinancovat. Hlavní problém jsou prý například nevyřešené majetkové poměry u pozemků. S projekty velkých stadionů pro hokej, fotbal či atletiku musí podle Plagy přijít ne stát, ale samo město, které následně ponese náklady na provoz.