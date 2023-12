Ošklivý karambol na sjezdovce. Pro lyžařského šampiona musel po pádu letět vrtulník

Ošklivým pádem skončil závod Světového poháru ve sjezdu pro Marka Schwarze. Pro rakouského lyžaře musel na sjezdovku v italském Bormiu přiletět vrtulník, aby ho dopravil do nemocnice.

Dosavadní lídr celého seriálu je sice specialistou na technické disciplíny, ale šlo mu o důležité body, proto v italském středisku nastoupil i do klání sjezdařů.

Po pětačtyřiceti vteřinách jízdy na proslulé sjezdovce Stelvio ztratil muž s číslem sedmnáct kontrolu nad lyžemi, spadl a vletěl do ochranných sítí.

Po jeho karambolu byl závod na řadu minut přerušen. Pro osmadvacetiletého mistra světa v kombinaci z roku 2021 a stříbrného olympijského medailistu přiletěl na sjezdovku vrtulník, aby ho dopravil do nemocnice.

Rakouský svaz posléze oznámil, že podrobné vyšetření bolavého kolena podstoupí exmistr světa v kombinaci až po převozu z Itálie v Innsbrucku.

Problémy měly i další hvězdy. Nadějně rozjetý závod nedokončil ani vicemistr světa a druhý muž z obou sjezdů ve Val Gardeně Aleksander Aamodt Kilde.

Zkušený Nor po třetím mezičase bez zjevné příčiny jízdu zastavil. V cíli řekl, že najel na kámen a zničil levou lyži.

Až v závěru výsledkové listiny skončili vítězové obou dosavadních sjezdů v sezoně Bryce Bennett z USA a Dominic Paris. Američan na překvapivé zlato a bronz z Val Gardeny vůbec nenavázal a po nepřesvědčivé jízdě ztratil téměř pět vteřin.

Italský sjezdař Paris přezdívaný vzhledem k sedmi tamním triumfům v rychlostních disciplínách jako "Král Bormia" zhruba v polovině trati skončil po chybě na boku. Hrozbu těžšího pádu sice zažehnal, ale závod dokončil s téměř sedmisekundovým mankem poslední.

Porazil ho i český reprezentant Jan Zabystřan, jenž skončil těsně před Parisem a obsadil 52. místo. Nenavázal tak na nečekané 20. místo z úvodního sjezdu sezony.

Překvapivě zvítězil Francouz Cyprien Sarrazin, jenž oslavil teprve druhé vítězství v kariéře a první od triumfu v paralelním obřím slalomu v roce 2016 v Alta Badii. Druhý skončil Švýcar Marco Odermatt, který se vrátil do čela průběžného pořadí seriálu a nově vede i hodnocení disciplíny.

Devětadvacetiletý Sarrazin porazil Odermatta o pouhých devět setin vteřiny a obhájci celkového prvenství v SP z předchozích dvou sezon těsně znemožnil premiérový triumf ve sjezdu. Sám byl v nejrychlejší disciplíně dosud nejlépe čtvrtý v minulém závodě ve Val Gardeně.

"Konečně. Zajel jsem skvělou jízdu od první brány až do cíle. Když jsem dojel, řekl jsem si: Jo, odvedl jsi svoji práci," radoval se Sarrazin, první francouzský vítěz sjezdu v SP od prosince 2015, kdy v Santa Catarině vyhrál Adrien Théaux.

Odermatt jako úřadující mistr světa z letošního šampionátu v Courchevelu musí na první primát v disciplíně dál čekat.

Ve sjezdu vybojoval už jedenácté umístění na stupních vítězů a poosmé skončil druhý. "Byla to perfektní jízda, ale jeden borec byl rychlejší," konstatoval Odermatt.

Třetí Kanaďan Cameron Alexander už zaostal za vítězem o více než vteřinu a do dvousekundového odstupu se dostal už jen Švýcar Justin Murisier.

Jelínkové nevyšlo druhé kolo, vyhrála Shiffrinová

Lyžařka Adriana Jelínková neudržela v závodě obřího slalomu na Světovém poháru v rakouském Lienzu 19. místo z prvního kola a skončila na 27. pozici. Brněnská rodačka přesto vybojovala svůj dosud nejlepší výsledek v českých barvách. Do loňského července reprezentovala Nizozemsko.

Zvítězila Američanka Mikaela Shiffrinová, která si připsala 92. triumf v pohárovém seriálu.

Osmadvacetiletá Jelínková bodovala v SP podruhé za sebou. Na začátku prosince skončila v kanadském Tremblantu ve stejné disciplíně na 29. pozici.

"S prvním kolem jsem spokojená. S druhým kolem ale vůbec ne. To jsem pěkně zvorala a jsem z toho fakt zklamaná," řekla v nahrávce pro média Jelínková. "Jede se dál. V prvním kole jsem ukázala, na co mám. Bylo to dobré kolo a s tím půjdu do příštího závodu," doplnila.

Česká závodnice figurovala po prvním kole na děleném devatenáctém místě se Švýcarkou Camille Rastovou. Zatímco Rastová si polepšila o pět příček, Jelínková zaznamenala druhý největší pokles ze všech závodnic v poli. V součtu obou časů ztratila na vítěznou Shiffrinovou 3,12 sekundy.

"Sjezdovka byla v dobrém stavu. Bylo to ledovaté a někdy trochu měkké. První kolo bylo technické, druhé spíše rychlé. Byl to dobrý den. Škoda toho druhého kola, ale nevzdávám se. Zítra se jede slalom a budu makat," uvedla Jelínková.

Americká obhájkyně velkého křišťálového glóbu vykročila za čtvrtým vítězstvím v sezoně díky suverénnímu prvnímu kolu, v němž porazila o 63 setin vteřiny druhou Švédku Saru Hectorovou.

V odpolední části sice zajela až sedmnáctý nejrychlejší čas, přesto díky velkému náskoku udržela za sebou Italku Federicu Brignoneovou o 38 setin vteřiny. Třetí skončila Hectorová.

"Trochu se to ve mně v druhém kole pralo: chtěla jsem vyhrát, ale zase jsem to nechtěla pokazit," řekla po závodě Shiffrinová, jež byla v druhé jízdě o 1,25 sekundy pomalejší než Brignoneová. "Stačilo ještě pár branek a myslím, že by mě Federica měla. Takže je to ponaučení pro příště, je potřeba stále do toho šlapat," dodala Američanka po prvním vítězství v obřím slalomu v sezoně.

Brignoneová se díky druhému místu posunula do čela průběžného pořadí disciplíny. Před dnes šestou Larou Gutovou-Behramiovou ze Švýcarska má náskok 35 bodů. Shiffrinová si pro změnu upevnila vedení v celkovém pořadí SP. Brignoneová na ni po dnešku ztrácí 163 bodů.

Program v Lienzu bude pokračovat v pátek, kdy je na programu slalom.

SP lyžařů v Bormiu (Itálie):

Sjezd: 1. Sarrazin (Fr.) 1:50,73, 2. Odermatt (Švýc.) -0,09, 3. Alexander (Kan.) -1,23, 4. Murisier (Švýc.) -1,81, 5. Kriechmayr (Rak.) -2,07, 6. Casse (It.) -2,15, …52. Zabystřan (ČR) -5,31.

Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 11 závodů): 1. Odermatt 176, 2. Bennett (USA) a Kilde (Nor.) oba 160, 4. Sarrazin 150, 5. Paris (It.) 124, 6. Crawford (USA) 122, …39. Zabystřan 11.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 41 závodů): 1. Odermatt 536, 2. Schwarz (Rak.) 464, 3. Sarrazin 200, 4. Zubčič (Chorv.) 198, 5. Feller (Rak.), Kilde a Kristoffersen (Nor.) všichni 180, …92. Zabystřan 11.

SP lyžařek v Lienzu (Rakousko):

Obří slalom: 1. Shiffrinová (USA) 2:05,98 (1:01,82+1:04,16), 2. Brignoneová (It.) -0,38 (1:03,45+1:02,91), 3. Hectorová (Švéd.) -0,45 (1:02,45+1:03,98), 4. Grenierová (Kan.) -0,63 (1:03,53+1:03,08), 5. Scheibová (Rak.) -0,80 (1:03,78+1:03,00), 6. Gutová-Behramiová (Švýc.) -1,21 (1:03,31+1:03,88), …27. Jelínková (ČR) -3,12 (1:04,08+1:05,02).

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 5 z 11 závodů): 1. Brignoneová 400, 2. Gutová-Behramiová 365, 3. Shiffrinová 320, 4. Vlhová (SR) 247, 5. Hectorová 232, 6. Grenierová 203, …42. Jelínková 6.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 43 závodů): 1. Shiffrinová 800, 2. Brignoneová 637, 3. Vlhová 527, 4. Gutová-Behramiová 469, 5. Goggiaová (It.) 428, 6. Hectorová 356, …51. Dubovská 45, 60. Ledecká 32, 94. Jelínková (všechny ČR) 6.