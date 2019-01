Norka Östbergová vyhrála poprvé v kariéře Tour de Ski

před 27 minutami

Norská běžkyně na lyžích Ingvild Flugstad Östbergová vyhrála poprvé v kariéře seriál Tour de Ski. V závěrečném výběhu na vrchol sjezdovky Alpe Cermis ve Val di Fiemme uhájila s přehledem první místo před Ruskou Natalií Něprjajevovou. Kateřina Razýmová dojela do cíle na 23. místě.

Další česká reprezentantka Sandra Schützová dokončila devět kilometrů dlouhou sedmou etapu Tour na 28. místě. Byla tak zároveň poslední ze závodnic, které zvládly kompletní program seriálu. Do první etapy odstartovalo 75 běžkyň.

Östbergová si připsala čtvrté etapové prvenství v řadě a za celkové prvenství v Tour získala prémii 55.000 švýcarských franků (1,25 milionu korun). Navíc si připsala bonus 400 bodů do celkového pořadí Světového poháru, v němž si tak upevnila první místo.

Závod SP a závěrečný díl Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme (Itálie):

Ženy - stíhací závod (9 km volnou technikou):

1. Östbergová (Nor.) 35:15,0, 2. Něprjajevová (Rus.) -2:42,0, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) -2:55,9, 4. Sedovová -3:53,2, 5. Bělorukovová (obě Rus.) -4:47,4, 6. Digginsová (USA) -5:13,5, 7. H. Wengová (Nor.) -6:49,3, 8. Išidaová (Jap.) -9:16,2, 9. Slindová (Nor.) -9:30,5, 10. Istominová (Rus.) -9:45,0, …23. Razýmová -13:24,7, 28. Schützová (obě ČR) -17:16,2.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 32 závodů): 1. Östbergová 1152, 2. Pärmäkoskiová 883, 3. Něprjajevová 881, 4. Bělorukovová 680, 5. Digginsová 601, 6. Johaugová (Nor.) 600, …47. Razýmová 61, 65. Schützová 21, 83. Beranová 5, 84. Janatová (obě ČR) 2.

