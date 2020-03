Netrénovali jsme za hranou, Martina má ještě rezervy, říká trenér Sáblíkové Novák

Před týdnem mu opět skončila úspěšná sezona. Rychlobruslařský trenér Petr Novák slavil s Martinou Sáblíkovou medaile z mistrovství světa i celkové vítězství ve Světovém poháru, stabilní výkony podávala i mladší Nikol Zdráhalová.

Celkově společně Sáblíková s Novákem dosáhli na třináctý pohárový úspěch a navíc v uplynulé sezoně přivezli zlato a stříbro z mistrovství světa v Salt Lake City. Dvaatřicetiletá rychlobruslařská hvězda také přes zdravotní problémy v podobě viróz, které ji letos provázely, překonala světový rekord v závodu na 5000 metrů.

Petr Novák tak měl po posledním podniku Světového poháru v nizozemském Heerenveenu důvod k radosti. "Abych neurazil štěstí," zapil Petr Novák vítězství Sáblíkové oblíbenou slivovicí. "Martina měla znovu top formu a smekám před ní. Nevím, jestli vůbec existuje závodník, který by tak pravidelně vozil medaile z mistrovství světa i Světového poháru," těšilo ho.

Cílem tak pro Sáblíkovou přirozeně je další zimní olympiáda, která se bude za dva roky konat v čínském hlavním městě Pekingu.

"Zatím se nám daří na velké akce připravit. Když se bude blížit olympiáda, tak určitě zaměříme trénink hlavně na ni," plánuje Novák a nepřipouští si, že by předtím Sáblíková mohla ukončit kariéru. "Počkejme si, jak se rozhodne až po olympiádě 2022," říká.

Dlouholetý rychlobruslařský trenér připouští, že se Sáblíková dokáže s přibývajícími zkušenostmi lépe připravovat sama a důležité je také její vnitřní nastavení před konkrétním závodem.

"Je pravda, že Martině můžu poradit v tréninku, ale na startu je s její hlavou sama a musí přesně vědět, co bude dělat," vysvětluje. "Dřív jsme například měli volno po sezoně přibližně jen osm deset dní. Teď to budou bez problému úplně klidně tři neděle. Jak Martinu znám, tak si mezitím půjde zaběhat, sveze se na kole, doma má posilovnu, takže si mezitím zacvičí. Rozhodně nebude jen odpočívat," popisuje přípravu rychlobruslařky mezi sezónami.

Novák má navíc za to, že se Sáblíková i ve dvaatřiceti letech a v konkurenci mnohem mladších závodnic může ještě zlepšit. "Cítí na sobě, že její tělo má ještě rezervy. Může se ještě zlepšovat, což dokazují její světové rekordy. Hodně let spolu bojují ve špičce Irene Wüstová a Martina. Tyto dvě neustále rok co rok bojují o medaile, ostatní se kolem nich mění," poukazuje.

"Vždycky jsou ale rezervy, v každém závodě. I když Martina zajela svůj první světový rekord, tak jsem jí zatleskal, ale pak jsem jí řekl, že technicky to mohlo být lepší," dodává jednasedmdesátiletý trenér, který právě na techniku sází.

Z důvodu lepší přípravy se také před uplynulou sezonou rozšířil tým. Jeho součástí jsou nyní fyzioterapeut i týmový doktor, kteří mají zajistit lepší přípravu na závody. Byla to i reakce na minulou olympijskou sezonu, kdy Sáblíkovou trápily zdravotní problémy, zejména bolesti zad.

"Stojí před ní ještě hodně vítězství, ona je tak nastavená. Chce slyšet českou hymnu. Její tělo má ještě rezervy, rozhodně jsme letos netrénovali na sto procent, že bychom šli za hranu. A přesto přejela světový rekord. V době olympiády to bude jiné. Tam budeme na hraně, tam budeme trénovat na sto procent a uvidíme, jestli ji tělo pustí," plánuje Novák.