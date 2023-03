Ledecká hlásí po roce návrat do akce. Těším se jako malá, prozradila

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká se téměř po roce vrací do závodů. Českou hvězdu zimních sportů, jež dlouho léčila klíční kost zlomenou loni v létě, čeká ve středu závod snowboardového Světového poháru v Rogle.

Ve slovinském středisku dosud vyhrála pět ze sedmi závodů v paralelním obřím slalomu, do kterých tam od roku 2013 nastoupila.

"Těším se jako malá a ještě jednou děkuju všem doktorům a fyzioterapeutům, kteří mě vrátili tam, kam patřím, na zasněžený kopce," napsala Ledecká na Facebooku.

Po letní nehodě na elektrickém skateboardu musela se zlomenou klíční kostí podstoupit dvě operace a teprve začátkem února mohla začít trénovat na zasněžených svazích.

"Můj svět už se konečně začíná točit zase tím správným směrem," oddechla si nyní před soutěžním návratem.

Naposledy závodila loni 17. března, kdy jela superobří slalom ve finále lyžařského Světového poháru. O aktuální sezonu na lyžích včetně mistrovství světa přišla úplně, protože na programu už jsou jen tento týden finálové závody v Andoře, kam se postupovalo podle výsledků v tomto ročníku seriálu.

Na snowboardu bude sedmadvacetiletá česká reprezentantka závodit poprvé od loňských zimních olympijských her v Pekingu, kde v paralelním obřím slalomu obhájila zlato z Pchjongčchangu 2018.

V Rogle se představila naposledy před třemi lety. Předloni zde měla bojovat o medaili na světovém šampionátu, ale kvůli zranění těsně před závodem odstoupila. O snowboardové MS přišla vinou zmíněného zranění i v této sezoně.

Po obřím slalomu ve Slovinsku by se Ledecká měla přesunout do německého Berchtesgadenu, kde se v sobotu 18. března pojede paralelní slalom. To bude poslední individuální závod tohoto ročníku snowboardového SP.

V čele průběžného pořadí Světového poháru v paralelních disciplínách je před posledními dvěma závody Švýcarka Julie Zoggová, úřadující mistryně světa z paralelního slalomu.

Nejlepší české reprezentantce Zuzaně Maděrové patří sedmnáctá příčka.