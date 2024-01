"Křič, co nejvíc dokážeš!" Francouz korunoval životní sezonu triumfem v Kitzbühelu

První ze dvou sjezdů Světového poháru v Kitzbühelu vyhrál francouzský lyžař Cyprien Sarrazin, jenž prožívá ve 29 letech životní sezonu.

Na náročné sjezdovce Streif si připsal druhou sjezdovou výhru v ročníku a zdramatizoval boj o malý křišťálový glóbus za hodnocení královské disciplíny.

Sarrazin byl na klasické trati na Hahnenkammu nejrychlejší až v posledním sektoru a do cíle dojel s náskokem 0,05 vteřiny před Florianem Schiederem.

Ital byl v Kitzbühelu druhý i loni, jindy se na stupně vítězů nedostal. Před kometou této sezony Sarrazinem dosáhli z Francouzů v Kitzbühelu na výhru jen legendární Jean-Claude Killy (1967) a dvakrát Luc Alphand (1995 a 1997).

"Je to úžasný pocit. Když jsem projížděl cílem, ohromně jsem si to vychutnával. Říkal jsem si: Křič, co nejvíc dokážeš! Zítra asi budu bez hlasu," smál se Sarrazin.

Dlouho byl specialistou na obří slalom a na rychlostní disciplíny přešel až v posledních letech. "Nebyla to dnes ani zdaleka dokonalá jízda, ale cítil jsem se fyzicky dobře a dole jsem do toho dal celé své srdce," líčil.

Třetí místo obsadil s odstupem 34 setin za Sarrazinem lídr Světového poháru i disciplíny Marco Odermatt, jenž vyhrál minulý týden oba sjezdy na domácí půdě ve Wengenu.

Švýcarský lyžař si připsal svůj nejlepší výsledek v Kitzbühelu, Američana Ryana Cochrana-Sieglea odsunul mimo pódium o setinu vteřiny.

Sarrazin, jenž před touto sezonou nikdy nebyl na stupních vítězů v rychlostním závodu, navázal na prosincový triumf z Bormia a vítězství ze super-G ve Wengenu.

Na Lauberhornu byl rodák z Gapu v obou sjezdech druhý za Odermattem a v pořadí disciplíny na Švýcara ztrácí jen 26 bodů. V celkovém hodnocení má před druhým Sarrazinem úřadující dvojnásobný vítěz obří náskok 516 bodů.

Závod začal s hodinovým zpožděním oproti plánu kvůli lehkému sněžení a špatné viditelnosti. Nejlepší sjezdaři zvládli odjeli závod na 3312 metrů dlouhé trati v dobrých podmínkách, s postupem času ale začala viditelnost zhoršovat.

Druhý sjezd se v Kitzbühelu jede v sobotu, program zakončí v neděli slalom.

SP ve sjezdovém lyžování v Kitzbühelu (Rakousko):

Muži - sjezd: 1. Sarrazin (Fr.) 1:55,75, 2. Schieder (It.) -0,05, 3. Odermatt (Švýc.) -0,34, 4. Cochran-Siegle (USA) -0,35, 5. Alexander (Kan.) -0,46, 6. Paris (It.) -0,58.

Průběžné pořadí sjezdu (po 6 z 11 závodů): 1. Odermatt 436, 2. Sarrazin 410, 3. Paris 269, 4. Kilde (Nor.) 220, 5. Bennett (USA) 208, 6. Kriechmayr (Rak.) a Schieder oba 178, …48. Zabystřan (ČR) 11.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 41 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 1076, 2. Sarrazin 560, 3. Schwarz (Rak.) 464, 4. Kilde 440, 5. Feller (Rak.) 384, 6. Kriechmayer 352, …109. Zabystřan 11.