Klaebo porazil Usťugova ve finiši a dál vede Tour de Ski

před 56 minutami

Norský lyžař Johannes Klaebo udržel v páté etapě Tour de Ski vedení v průběžném pořadí. Ve stíhacím závodu na 15 km volnou technikou v Oberstdorfu porazil ve finiši Rusa Sergeje Usťugova. V celkové klasifikaci na něj má před závěrečnými dvěma závody k dobru 5,4 sekundy.

Čeští reprezentanti Petr Knop a Adam Fellner se seřadili na 50. a 51. místě. Za bodovanými příčkami do Světového poháru zaostali o více než dvě minuty.

Klaebo odstartoval do závodu o 15 sekund před Usťugovem, ale ruský běžec ho brzy dostihl a poté se drželi až do cíle společně. Ve finiši měl více sil norský mladík. Obhájce velkého křišťálového glóbu se posunul už na druhé místo ve Světovém poháru za Rusa Alexandra Bolšunova, jenž doběhl třetí s více než minutovou ztrátou.

Ve stíhačce už se neobjevil norský vítěz středečního závodu s hromadným startem Emil Iversen, který byl dosud průběžně třetí. Místo zbytku Tour dal přednost přípravě na mistrovství světa.

Tour de Ski v běhu na lyžích v Oberstdorfu:

Muži - stíhací závod na 15 km volně: 1. Klaebo (Nor.) 35:07,5, 2. Usťugov -0,4, 3. Bolšunov (oba Rus.) -1:08,2, 4. Skar -1:41,5, 5. Krüger (oba Nor.) -1:42,5, 6. De Fabiani (It.) -1:56,9, 7. Halfvarsson (Švéd.) -1:57,4, 8. Krogh (Nor.) -1:58,3, 9. Melničenko (Rus.) -1:59,2, 10. Parisse (Fr.) -2:00,2, …50. Knop -6:04,9, 51. Fellner (oba ČR) -6:17,3.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 5 ze 7 etap): 1. Klaebo 1:55:00,5, 2. Usťugov -5,4, 3. Bolšunov -1:18,2, 4. Skar -1:56,5, 5. Krüger -1:57,5, 6. De Fabiani -2:11,9, …50. Knop -6:19,9, 51. Fellner -6:32,3.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 32 závodů): 1. Bolšunov 519, 2. Klaebo 480, 3. Iversen (Nor.) 466, 4. Halfvarsson 417, 5. Röthe 408, 6. Tönseth (oba Nor.) 399, …87. Novák 7, 88. Pechoušek (oba ČR) 6.

15:15 ženy - stíhací závod na 10 km volně.