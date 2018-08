Jako mrknutí oka, řekl Bode Miller o tragické smrti své dcery. Jeho žena přiznala mučivé pocity viny

před 1 hodinou

10. června se v bazénu tragicky utopila devatenáctiměsíční dcera slavného lyžaře Bodeho Millera. Zdrcení manželé už pracují na tom, aby podobný žal nemuseli zažívat jiní.

Praha - Sedm týdnů trvalo, než našli vnitřní sílu a svůj nekonečný smutek ukázali veřejnosti.

Legenda sjezdového lyžování Bode Miller a jeho manželka Morgan promluvili v exkluzivním interview na stanici Today o dni, který navždy změnil jejich životy. O dni, kdy tragicky přišli o malou dceru Emeline.

Čtyřicetiletý Miller prohlásil, že "se vše odehrálo rychle jako mrknutí oka". Sám ale u nehody nebyl. Odvážel svou nejstarší dceru na softballový trénink, zatímco jeho manželka s dcerkou jako obvykle navštívili své sousedy v Jižní Kalifornii.

"Nakládal auto, my jsme se u něj zastavili a já ho políbila. Najednou se objevila Emmy a dala mu pusu také. Moc nás to pobavilo, protože to nebyla pro Emmy typické. Tak jsem Bodeho políbila znovu, ona to zase zopakovala. Smáli jsme se. Pak jsme se otočili a ona mávala tátovi na rozloučenou," svěřila se Morgan Millerová třesoucím se hlasem.

Na návštěvě u sousedů šlo o normální den. Všichni seděli na gauči a malá Emmy si hrála před nimi. Pak si ale Morgan zničehonic uprostřed konverzace uvědomila, že je kolem podezřelé ticho. "Kde je Emmy?" ptala se synů své kamarádky. Nevěděli.

Běžela ven na dvorek, skrz předtím zavřené dveře prosvítal proužek světla. "Moje srdce jako by se zastavilo. Otevřela jsem dveře a ona se vznášela bez hnutí v bazénu. Běžela jsem a skočila pro ni," popsala.

První pomoc ani rychlý příjezd lékařů už nepomohly. Dítě bylo ve vodě příliš dlouho. "Její mozek neměl potřebný kyslík na tak dlouhou dobu," řekl Miller.

Zničení manželé se prý rozhodli o incidentu promluvit proto, aby pomohli podobným tragédiím do budoucna zabránit. Utopení je u dětí mezi jedním a čtyřmi lety věku nejčastější neúmyslnou příčinou smrti. Sami Millerovi udělali u svého bazénu opatření, oplotili jej ohradou a totéž doporučují všem rodičům.

"Máme šanci žit naše životy za nějakým účelem. Chceme se pokusit o to, aby žádný další rodič nemusel cítit to, co cítíme my," uvedla Morgan Millerová.

Manželé založili kampaň a sbírku, jejíž výtěžek bude použit na výuku spojenou s bezpečností u vody.

"Není dne, během kterého bych se nemodlila za příležitost vrátit se zpět do onoho okamžiku a udělat všechno jinak. Ale teď máme šanci poučit jiné rodiče, aby se zachovali jinak než my," řekla Millerová.

Podle Bodeho Millera je chyba, že se o podobném riziku příliš nemluví. "Je to přitom vlastně nejpravděpodobnější způsob, jak můžete potenciálně přijít o dítě. Byl jsem na všech setkáních a kontrolách u pediatrů s našimi dětmi a nemůžu říct, že bych o tom byť jen jedinkrát slyšel. Ne, ani jednou," řekl Miller.

Jeho žena se pochopitelně složitě vyrovnává s pocity viny.

"Vina je velmi bolestivá věc a já se jen modlím a prosím, aby se to někdy zlepšilo. A ačkoli je to ošklivé a strašné s tím žít, jsem teď v téhle oblasti mnohem opatrnější. Chci se ujistit, že se nikdy nic takového nebude opakovat," řekla Millerová.

Manželé společně vychovávají další tři děti, čtvrté se má narodit na podzim.