Dvořák s Noskem skončili na ME dvanáctí v dvojbobu, šampiony se stali domácí Němci

před 30 minutami

Dominik Dvořák s Jakubem Noskem obsadili na mistrovství Evropy v závodech dvojbobů dvanácté místo. V pořadí Světového poháru skončili čtrnáctí a po dvou umístěních v první desítce se podruhé za sebou do Top Ten nevešli. V Königsee k tomu tentokrát potřebovali o 23 setin lepší čas.

Evropským šampionem se počtvrté stal domácí favorit Francesco Friedrich, který vyhrál i čtvrtý závod této pohárové sezony. O 11 setin porazil Kanaďana Justina Krippse, s kterým se na olympiádě v Pchjongčchangu podělil o zlato, třetí skončil další Němec Johannes Lochner. Nečekaný evropský bronz vybojoval Francouz Romain Heinrich.

Česká dvojice zaostala za vítězi o 1,25 sekundy, vedle evropských soupeřů se před ní umístil i další kanadský bob. V pořadí SP se Dvořák udržel na pátém místě. V neděli vyvrcholí šampionát a čtvrtý díl SP závodem čtyřbobů, ve kterých Dvořákova posádka skončila v této sezoně nejhůře osmá.

Závody SP a mistrovství Evropy v jízdě na bobech v Königssee (Německo):

Muži:

Dvojboby: 1. Friedrich, Grothkopp (Něm.) 1:39,01 (49,54+49,47), 2. Kripps, Stones (Kan.) -0,11 (49,51+49,61), 3. (2. v ME) Lochner, Rasp (Něm.) -0,43 (49,67+49,77), 4. (3. v ME) Heinrich, Hauterville (Fr.) -0,52 (49,80+49,73), …14. (12. v ME) Dvořák, Nosek (ČR) -1,25 (50,25+50,01).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 8 závodů): 1. Friedrich 900, 2. Kibermanis (Lot.) 804, 3. Walther (Něm.) 744, …5. Dvořák 600.

Ženy:

1. Jamankaová, Drazeková (Něm.) 1:41,70 (50,85+50,85), 2. Meyersová-Taylorová, Kwazaová (USA) -0,36 (51,18+50,88), 3. (2. v ME) Schneiderová, Stracková (Něm.) -0,49 (51,17+51,02), 4. (3. v ME) Beierlová, Onasanyaová (Rak.) -0,99 (51,43+51,26).