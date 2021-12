Další drink je na nás, slyšela Ledecká od chlapů. Na snowboardu překvapila i je

Ester Ledecká ukázala srdce bojovnice. Při návratu na snowboard sice ve čtvrtek ve finálové jízdě paralelního obřího slalomu v italské Carreze spadla, přesto se mezi branky vrátila a dojela do cíle, jako kdyby bojovala o vítězství.

"Děda mě naučil bojovat za každou cenu," vysvětlovala Ledecká s připomínkou Jana Klapáče, bývalého hokejového útočníka a mistra světa.

Proto se po pádu v souboji s Rakušankou Danielou Ulbingovou snažila ztrátu dohnat. "Protože stát se může cokoliv," podotkla.

Ulbingová jízdu zvládla a česká hvězda projela cílem s odstupem čtyř vteřin druhá. "Možná to někomu přijde trapné, že dávám ruku do cíle, i když tam už na mě soupeřka čeká, ale já už to mám tak nastavené. Budu bojovat do posledního dechu," slíbila Ledecká.

S návratem do snowboardingového Světového poháru po roce mohla být spokojená. Navíc udivila rychlou kvalifikační jízdou v červené trati.

"Za první kvalifikační jízdu jsem hodně ráda," pochvalovala si Ledecká, která ženy deklasovala o vteřinu a její čas 37,09 překonal jen jediný muž. "Nedá se to srovnávat, protože oni jedou v daleko horší trati," zmínila, že chlapi nastupují až po svých kolegyních, kdy už je pista rozbitější.

Snowboardisté ale výkon české hvězdy i tak ocenili. "Chodili za mnou a říkali, že další drink je na ně, že je moc často holka nepředjíždí. To bylo super," smála se Ledecká.

Přišel i Slovinec Žan Košir, se kterým v poslední době trénovala. "Říkal mi: Já se na tréninku bál, že jsem moc pomalej, ale bylo to jen tím, že ty jsi dost rychlá. Takže měl radost," prozradila dvojnásobná olympijská vítězka.

V Carezze jela před devíti lety svůj první závod Světového poháru. "Tak k tomu mám speciální vztah a mám to tady ráda. Kopec je fajn," uvedla. V letech 2015 a 2017 zde zvítězila. "Mám tu po sobě pojmenované dvě kabinky, snažila jsem se o třetí. Škoda, že jsem spadla," vrátila se k vyvrcholení čtvrtečního závodu.

Jubilejní dvacátý triumf v seriálu SP na prkně může přidat už za dva dny. V sobotu se pojde v nedaleké Cortině. "Snad se poučím z chyb a užiju si skvělý závod," doufala žena, jež žne úspěchy i na lyžích.