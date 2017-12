Nováková doběhla čtrnáctá ve druhé etapě Tour de Ski, Jakš těsně nebodoval

před 3 hodinami

Petra Nováková doběhla čtrnáctá ve druhé etapě Tour de Ski na 10 km klasicky v Lenzerheide a stejné místo jí patří v průběžném pořadí.

Lenzerheide - Zvítězila norská lyžařka Ingvild Flugstad Östbergová a vede i celkově. Mužskou klasickou patnáctku vyhrál domácí Švýcar Dario Cologna, nejlepšímu Čechovi Martinu Jakšovi unikla o šest desetin sekundy bodovaná třicítka.

Čtyřiadvacetiletá Nováková v úvodním distančním závodu Tour ještě vylepšila sedmnácté místo ze sobotního sprintu. Pouze o jednu příčku zaostala za nejlepším výsledkem v sezoně, který zaběhla před třemi týdny v Davosu. Na Östbergovou ztratila česká jednička 1:16 minuty.

"Ve druhém kole jsem si místy myslela, že umřu, ale naštěstí jsem to zvládla celkem bravurně. Mrzí mě ty tři, čtyři vteřiny na desáté místo. Stále je kam se zlepšovat," uvedla Nováková na webu lyžařského svazu. "Jsem šťastná, že se mi povedla intervalová klasika a ještě čtrnácté místo, to je pro mě naprostá pecka," radovala se. Další české lyžařky skončily v poli poražených.

Kvůli podmínkám v Lenzerheide nebylo snadné připravit na závod lyže. "Smekám před servisáky, že to dokázali nějak vymyslet, protože když jsem se byla rozjet, čekala jsem, že to bude úplná katastrofa," řekla Nováková. "Jednu chvíli to byla ledová hora, v zatáčkách byly strašné plotny, dost to podsmekávalo. Místy zase pražilo slunce, takže to bylo rozteklý. Někde to bylo rozpíchaný ještě od kluků," líčila podmínky na trati.

Östbergová zvítězila s výrazným náskokem 25,7 sekundy před krajankou Heidi Wengovou a vystřídala v čele Tour švýcarskou sprinterku Laurien Van der Graaffovou. Třetí dnes byla Američanka Sadie Bjornsenová.

Jednatřicetiletý Cologna se dočkal vítězství ve Světovém poháru téměř po třech letech, naposledy vyhrál v lednu 2015 v Rybinsku. Trojnásobný vítěz Tour zdolal před domácími diváky o šest desetin Kazacha Alexeje Poltoranina. Třetí skončil další bývalý vítěz Tour Martin Johnsrud Sundby z Norska, jenž ztratil 13,1 sekundy.

Průběžné vedení udržel obhájce celkového triumfu a vítěz sobotního sprintu Sergej Usťugov z Ruska, který dojel desátý. Cologna na něj nicméně ztrácí jen 1,6 sekundy.

Jakš doběhl jednatřicátý a v průběžném pořadí je o jednu příčku níže. Aleš Razým dnes obsadil 53., Petr Knop 59. a Michal Novák 66. pozici.

Ve třetí etapě čekají běžce na Nový rok opět v Lenzerheide stíhací závody na 10 a 15 km volnou technikou.

Závody SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Lenzerheide (Švýcarsko):

Muži - 15 km klasicky: 1. Cologna (Švýc.) 35:29,5, 2. Poltoranin (Kaz.) -0,6, 3. Sundby (Nor.) -13,1, 4. Bolšunov -14,0, 5. Červotkin (oba Rus.) -16,2, 6. Holund (Nor.) -21,2, 7. Niskanen (Fin.) -22,9, 8. De Fabiani (It.) -27,2, 9. Tönseth (Nor.) -32,0, 10. Usťugov (Rus.) -37,1, …31. Jakš -1:27,0, 53. Razým -2:28,7, 59. Knop -2:43,7, 66. Novák (všichni ČR) -2:53,6.

Průběžné pořadí Tour (po 2 ze 7 závodů): 1. Usťugov 38:05,0, 2. Cologna -1,6, 3. Bolšunov -12,7, 4. Poltoranin -22,0, 5. Hakola (Fin.) -27,7, 6. Sundby -39,1, …32. Jakš -2:00,5, 55. Razým -3:02,9, 62. Novák -3:19,3, 63. Knop -3:21,3.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 31 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 752 b., 2. Bolšunov 470, 3. Usťugov 458, 4. Manificat (Fr.) 437, 5. Sundby 417, 6. Harvey (Kan.) 386, …80. Jakš 12, 104. Novák 2.

Ženy - 10 km klasicky: 1. Östbergová 26:59,4, 2. Wengová (obě Nor.) -25,7, 3. Bjornsenová (USA) -42,2, 4. Niskanenová (Fin.) -48,9, 5. Haagová (Švéd.) -52,6, 6. Fesselová (Něm.) -58,2, 7. Digginsová (USA) -1:04,4, 8. Von Siebenthalová (Švýc.) -1:08,3, 9. Böhlerová (Něm.) -1:08,8, 10. Lampičová (Slovin.) -1:10,9, …14. Nováková -1:16,0, 47. Grohová -2:42,3, 48. Beroušková -2:44,7, 62. Janatová (všechny ČR) -4:16,2.

Průběžné pořadí Tour (po 2 ze 7 závodů): 1. Östbergová 29:45,5, 2. Wengová -32,8, 3. Digginsová -1:04,9, 4. Bjornsenová -1:15,4, 5. Něprjajevová (Rus.) -1:17,3, 6. Niskanenová -1:32,0, …14. Nováková -1:57,5, 48. Grohová -3:41,6, 50. Beroušková -3:44,9, 62. Janatová -5:17,0.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 31 závodů): 1. Kallaová (Švéd.) 610, 2. Östbergová 590, 3. Wengová 584, 4. Björgenová 493, 5. Hagaová (obě Nor.) 480, 6. Digginsová 403, …36. Nováková 56.