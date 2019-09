Chtěla se jen držet veteránky Smutné. Nakonec Razýmová výjezd na Ještěd vyhrála

Tradiční výběh na Ještěd na závěr mistrovství republiky v běhu na kolečkových lyžích v Liberci vyhráli Kateřina Razýmová a Francouz Alexis Jeannerod. Domácí titul obhájil Jan Šrail, který za jiným specialistou na dálkové běhy zaostal na druhém místě o 23 sekund. Razýmová navázala na sobotní triumf v závodu na 10 km volnou technikou ve Vesci.

"Alexis nastoupil hned od začátku. Začalo se to trhat a já jsem byl jediný, kdo se k němu připojil. V průběhu závodu jsme spolupracovali a v úplném závěru měl více sil. Rozdělili jsme se až kilometr před koncem," vylíčil Šrail.

"Výjezd na Ještěd je pokaždé velmi náročný, v celém průběhu závodu je jediná rovinatější pasáž, která je někde v polovině. Závěr už opravdu hodně bolí," uvedl v tiskové zprávě člen Sport Clubu Plzeň, který na Ještědu vyhrál už potřetí. "Ve včerejším skejtu ve Vesci jsem neměl moc šancí. Doufal jsem, že si dneska spravím chuť, a to se taky povedlo."

Razýmová přerušila vítěznou sérii Kateřiny Smutné, která vyhrála na Ještědu v minulých třech letech, ale tentokrát závod nedokončila. "Bylo to hodně těžké, přece jen už v nohách máme dva závody v předešlých dvou dnech. Ale žádnou větší krizi, kdy bych si říkala, že to nedojedu, jsem neměla. Síly samozřejmě postupně ubývaly s každým metrem a ta závěrečná pasáž je opravdu hodně náročná," uvedla.

Závodnice Sport Clubu Plzeň přitom hned po startu ztratila, protože přišla o bodec na hůlce.

"Od začátku to pro mě byla velká stíhací jízda, ale na druhou stranu mi to vlilo adrenalin do žil. Původní taktika byla držet se Katky Smutné v té soupažové pasáži co nejdéle, ale ta se zhroutila hned na začátku. Jsem ráda, že jsem se s tím dokázala poprat a vybojovat první místo," uvedla Razýmová, která porazila o minutu a půl druhou Sandru Schützovou.