"Češi mají lepší sportovní mentalitu než Holanďané." Jelínková se vrací lyžovat domů

Brněnská rodačka Adriana Jelínková, která dosud na velkých akcích včetně zimních olympijských her a mistrovství světa reprezentovala Nizozemsko, bude závodit v alpském lyžování na Česko. Specialistka na obří slalom by se měla v českých barvách představit i na konci ledna při Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně.

Adriana Jelínková | Foto: Svaz lyžařů ČR / Czech Ski and Snowboard

Jelínková první roky života žila s rodiči v Nizozemsku, odkud se v jedenácti letech přestěhovali do Rakouska. Měla ale zájem reprezentovat zemi, kde přišla na svět, když zde byla její matka na návštěvě.

"O přestupu do Česka jsem uvažovala v průběhu kariéry už několikrát, teď k tomu konečně došlo a já z toho mám velkou radost. Zatím je to všechno nové, trochu si zvykám, ale atmosféra v týmu je super a všechno je pozitivní. Mám v Česku rodinu, hodně lidí mi tu fandilo, i když jsem jezdila za Nizozemsko. Moc se na reprezentování Česka těším," uvedla sedmadvacetiletá Jelínková.

Po Ester Ledecké, která na lyžích sbírá úspěchy především v rychlostních disciplínách, a slalomářce Martině Dubovské má Česko další kvalitní lyžařku.

"Jsme moc rádi, že se přestup povedlo uskutečnit. Díky zkušenostem a dosavadním výsledkům se Adriana ihned po přestupu stává českou reprezentační jedničkou v obřím slalomu, neztratí se ani ve slalomu či super-G," uvedl předseda svazového úseku alpských disciplín Ladislav Forejtek.

Novou trenérkou Jelínkové se stala někdejší úspěšná česká lyžařka Eva Kurfürstová. Vedle obřího slalomu by se účastnice osmdesáti závodů Světového poháru, jejímž maximem je desáté místo z paralelního závodu v Lech Zürsu, chtěla věnovat i jiným disciplínám.

"Chtěla bych se dál vyvíjet i ve slalomu a dostávat se v něm na přední příčky v Evropském poháru. Taky bych chtěla startovat ve slalomu i ve svěťáku," plánovala.

Právě v technických disciplínách se bude závodit ve Špindlerově Mlýně, kde Jelínková v roce 2019 startovala v nizozemských barvách.

"Už tenkrát se mi ve Špindlu strašně líbilo, měla jsem tady celou rodinu a cítila jsem se jako doma. Vyhovuje mi i místní kopec, mám ráda takové sjezdovky. Tentokrát to ale bude jiné, o to příjemnější, že pojedu jako domácí závodnice. Rozhodně to pro mě bude jeden z vrcholů sezony a bude mi ctí na něm reprezentovat Českou republiku," řekla.

Od návratu si slibuje, že se jí dostane lepších podmínek pro závodní lyžování. Nizozemci prý sjíždění kopců na vrcholové úrovni neberou moc vážně.

"Řekla bych, že Češi jsou v hodně věcech přísnější než Holanďané, mají lepší přístup k závodění. Hlavně v lyžování je v Česku ta sportovní mentalita trošku lepší. Holanďané jsou strašně fajn lidi, ale Češi jsou zase víc emocionální. I proto jsem si jistá, že v lednu na domácím svěťáku vytvoří skvělou atmosféru," dodala.