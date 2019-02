Bronz pro Samkovou. Čerstvá mistryně světa nemohla doleva a na SP skončila třetí

před 2 hodinami

Snowboardcrossařka Eva Samková skončila třetí v závodu Světového poháru v německém Feldbergu. V prvním závodu po zisku titulu mistryně světa Samková nestačila ve finále na vítěznou Lindsey Jacobellisovou z USA a úřadující olympijskou šampionku Michelu Moioliovou z Itálie.

"Jsem spokojená. Byl to pěkný závod," řekla Samková, olympijská vítězka ze Soči z roku 2014 a bronzová medailistka z loňských her v Pchjongčchangu.

Na stupně vítězů v seriálu SP se Samková probojovala podvaadvacáté. Ve Feldbergu v minulosti dvakrát triumfovala - v lednu 2016 a prosinci 2017.

Čtvrtfinále zvládla Samková hravě. I v semifinále odstartovala v silném větru dobře a celou jízdu si soupeřky držela bezpečně za zády. "Dost foukalo, na startu to docela házelo, ale bylo to v pohodě. První dvě jízdy vyšly super," řekla.

Ve finále Samková nestartovala jako v předchozích jízdách úplně zleva, jelikož si výhodnou krajní stopu vybrala vítězka kvalifikace Jacobellisová. Američanka se rychle dostala do čela a Samková jela chvilku druhá, ale po hrbech a na skoku ji předjela Moioliová.

Ve zbytku trati se svěřenkyně Marka Jelínka marně snažila dostat před Italku. "Nestihla jsem se zavěsit, protože jsem byla u Moiolky blízko. Tak jsem různě přeskakovala a nevyšlo to časově úplně dobře," popsala Samková.

"Moioliová s rychlejšíma prknama Evku předjela. Přestože se snažila vyvážet, tak to bohužel stačilo na třetí místo. Ale obrovská pochvala, skvělé jízdy," řekl Jelínek a pochválil i Vendulu Hopjákovou, která vypadla ve čtvrtfinále a skončila dvanáctá. "Je to její nejlepší výsledek v sezoně a doufám, že příště bude ještě lepší," uvedl trenér.

V průběžném pořadí Světového poháru je pětadvacetiletá Samková druhá za Jacobellisovou, která vyhrála v SP už 31. závod.

Mezi muži se z premiérové výhry v SP radoval Australan Cameron Bolton. Mistr světa Mick Dierdorff z USA skončil po pádu ve čtvrtfinále.

V neděli je ve Feldbergu na programu závod družstev. Světový pohár bude pokračovat začátkem března ve Španělsku a vyvrcholí 16. března ve švýcarském Veysonnaz.

Kingsbury přepisoval na MS historii

Kanaďan Mikaël Kingsbury ovládl na mistrovství světa v Park City páteční jízdu v boulích a díky třetímu zlatu se stal nejúspěšnějším akrobatickým lyžařem historie světových šampionátů. Jeho rekordní sbírka z MS čítá ještě tři stříbrné a dvě bronzové medaile. Tři zlata mají i jeho bývalí rivalové, krajan Alexandre Bilodeau a Francouz Edgar Grospiron.

Šestadvacetiletý olympijský vítěz z Pchjongčchangu Kingsbury vyhrál v Park City kvalifikaci i obě semifinále. Ve finále dostal známku 84,89 a druhého Australana Matta Grahama porazil téměř o tři body. Totožné stupně vítězů z loňských her zkompletoval třetí Japonec Daiči Hara.

"Nebylo to perfektní, ale pořád jsem se zlepšoval. Před poslední jízdou jsem byl trochu nervózní, ale věřil jsem, že vyhraju," řekl vítěz rekordních 54 závodů Světového poháru. "Draze platím za to, že jezdím ve stejné době jako on, takže místo výher mám spoustu druhých míst," dodal na Kingsburyho adresu Francouz Benjamin Cavet, který skončil pátý.

Čeští reprezentanti Daniel Honzig a Mathew Retzer neuspěli v kvalifikaci.

Mezi ženami byla nejlepší Julija Galyševová, která zkompletovala sbírku medailí z MS a získala pro Kazachstán historicky první titul. Druhá skončila Australanka Jakara Anthonyová, třetí olympijská šampionka Francouzka Perrine Laffontová.

Závody SP ve snowboardcrossu ve Feldbergu (Německo):

Muži: 1. Bolton (Austr.), 2. Berg, 3. Schad (oba Něm.), …45. Kubičík (ČR) vyřazen v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Nörl (Něm.) 1650, 2. Perathoner 1278, 3. Visintin (oba It.) 1135, …52. Kubičík 43,5, 68. Žerava 18,5, 74. Koudelka (všichni ČR) 11,6.

Ženy: 1. Jacobellisová (USA), 2. Moioliová (It.), 3. Samková, …12. Hopjáková (obě ČR) vyřazena ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Jacobellisová 2800, 2. Samková 2400, 3. Moioliová 1600, …17. Hopjáková 450.

Mistrovství světa v akrobatickém lyžování a snowboardingu v Park City (USA):

Lyžování - jízda v boulích:

Muži: 1. Kingsbury (Kan.) 84,89, 2. Graham (Austr.) 81,94, 3. Hara (Jap.) 81,66, …v kvalifikaci 37. Honzig, 39. Retzer (oba ČR).

Ženy: 1. Galyševová (Kaz.) 79,14, 2. Anthonyová (Austr.) 78,99, 3. Laffontová (Fr.) 78,70.