WADA získala požadovaná data z Moskvy. V úterý se rozhodne o osudu ruské agentury

před 1 hodinou

Experti Světové antidopingové agentury stáhli všechna potřebná data z moskevské laboratoře, která by měla objasnit rozsáhlý dopingový systém v Rusku a umožnit případné udělení sankcí jednotlivým sportovců. Informace nyní WADA prověří. V úterý by pak měla rozhodnout, jaký bude další osud ruské agentury.

Ruská antidopingová agentura (RUSADA) byla kvůli skandálu s dopingovým programem do olympijských her v Soči 2014 suspendována téměř tři roky do loňského září. Odborníci WADA získali data z moskevské laboratoře na druhý pokus a dnes oznámili, že proces skončil úspěšně.

"Je to významný průlom pro čistý sport. Děláme skutečné pokroky," uvedl šéf WADA Craig Reedie. Informace ze systému LIMS nyní budou prověřeny, zda jsou autentické a kompletní. Soubor obsahuje veškeré dopingové testy ruských sportovců od ledna 2012 do srpna 2015. Některé z nich měly být na základě státem řízeného programu utajovány.