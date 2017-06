před 14 minutami

Dramatické video z jachtařského závodu Pohár Ameriky. Loď se převrátila | Video: Reuters | 00:48

Podívejte se na dramatické video, které zachycuje ošklivou nehodu novozélandské posádky při závodech v Americe. Patnáctimetrový katamarán se při semifinálové rozjížďce zapíchl přídí do vody a všichni muži na palubě se brzy ocitli v ledové vodě. Podle dostupných zpráv se ale nikomu nic nestalo a loď by se dokonce měla zítra vrátit do závodu.

autor: Sport | před 14 minutami