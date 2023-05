Vím, co je respekt, ale musel jsem do nemocnice, brání se Vémola

Bojovník Karlos Vémola se až téměř po 24 hodinách vyjádřil po porážce od Patrika Kincla v sobotní MMA bitvě o šampiona střední váhy organizace Oktagon.

Ostře sledovaný duel v O2 areně vyhrál Kincl jednoznačně 5:0. "Dlouho očekávaný zápas je za námi a nevyšel podle mých představ. I když dost lidí říkalo, že jsem to vyhrál, tak teď je to jedno, protože jsem to měl ukončit a nenechat nikoho na pochybách," napsal Vémola v neděli večer na sociálních sítích.

"Terminátor" si vyčítal špatně zvolenou taktiku. "Do pátýho kola jsem šel s tím, že vedu. Kdybych věděl, že to tak není, nastoupil bych do posledního kola jinak a klidně bych riskoval i to, že se nechám knockoutovat… Patrik (Kincl) je šampionem, tak to prostě je. Pokud chcete šampiona porazit, musíte ho přejet nebo ukončit, a to se mně bohužel nepovedlo," prohlásil.

Vémola se už nechce bít ve váze do 84 kg, do níž musel brutálně hubnout: "Žádný další hazardování s vlastním zdravím. Jsou tady na to mladší a lepší kluci, a moje tělo už to prostě nedává, to je fakt."



Bojovník se ohradil proti tomu, že po zápase vyjádřil neúctu ke svému přemožiteli, když hned po duelu zmizel z haly. "Mrzí mě, že jsem nedorazil na pozápasovou tiskovku, ale bohužel to moje oči v zápase dost odnesly a musel jsem rovnou do nemocnice na vyšetření. Kdo mě zná tak ví, že respektuji soupeře a dokážu i po prohře plnit své povinnosti, ale zdraví bylo přednější," bránil se.



Teď má čas dát se dohromady před dalšími zápasy. "Moje kariéra ještě neskončila. Mám s Oktagonem už domluvené zápasy a ty určitě dodržím, jsem přece jenom šampionem polotěžký váhy. Co bude dál, to se uvidí. Vše si ještě v klidu promyslím," dodal Vémola, který se teď chce věnovat odpočinku a své rodině.