Trilogie nebude, Vémola označil Kincla za sobce. Nechtějí, abych jim ho pohřbil, řekl

Fanoušci českého MMA se dovršení trilogie vyhrocené rivality mezi Patrikem Kinclem a Karlosem Vémolou zřejmě nedočkají. Šampion Kincl se totiž v rámci organizace Oktagon rozhodl pro souboj se slovenským bijcem Vlastislavem Čepem. "Terminátor" Vémola ho za to tvrdě zkritizoval.

"Kdybych tohle udělal já, tak by mě většina fanoušků odsoudila. Kincl si vybral tu jednodušší cestu, je to škoda pro celý sport. Naší trilogii by jistě lidé chtěli vidět mnohem více, než jeho souboj s Čepem. Tenhle souboj mohou do budoucna vidět kdykoliv. Čepo má celou budoucnost před sebou. Naopak pro mě to byla poslední šance, protože mě čeká konec kariéry, takže jsme to mohli doručit. Viděl jsem, že lidé ten zápas hodně chtějí. Je škoda, že Kincl myslel sobecky na sebe a ne na to, co chtějí fanoušci," uvedl v prohlášení osmatřicetiletý Vémola.

Kincl bude o mistrovský pás střední divize bojovat s Čepem 29. prosince na Oktagonu 51. Právě organizaci Oktagon Vémola rovněž zkritizoval.

"Asi si úplně nepřáli, abych jim pohřbil Kincla. Myslím to v tom směru, že oni teď hodně dlouho budovali Langera, vybudovali z nikoho hvězdu a já jsem ji zabil za sedm vteřin," uvedl kontroverzní fighter v narážce na svůj poslední vítězný souboj z úvodu října.

"Mám těsně před koncem kariéry a kdybych jim obdobně v O2 Aréně zabil Kincla, tak by jim toho po mém odchodu moc nezůstalo, takže i pro ně je to bezpečnější krok," pokračoval Vémola.

"Je to Kinclova volba. Já se nikoho doprošovat nemusím. Nikoho neuháním. Mě teď jen zajímá, jak se k tomu postaví Oktagon, protože vědí, že chci v prosinci zápasit. Není moje vina, že na soupisce pro mě nemají adekvátního soupeře, který by u lidí nevyvolal kritiku. Měli by mi někoho dát. Jsem připravený," uzavřel.