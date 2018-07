Bez Čechů, s narychlo očištěným Froomem a králem Saganem. 105. ročník legendární Tour startuje

před 1 hodinou

V sobotu odstartuje 105. ročník cyklistické Tour de France. Jako hlavní favorit na něj zamíří Chris Froome, veze si s sebou ale pořádný škraloup.

Paříž - Vyhrát Giro d'Italia a Tour de France v jedné sezoně. Dvě Grand Tour s odstupem 40 dní. Po dvaceti letech vyrovnat Marca Pantaniho, posledního muže, který dokázal "double" získat. Takové jsou cíle Chrise Froomea pro sezonu 2018.

Jakkoliv vypadal tento plán ještě po 18. etapě Gira ztracen, stává se po nevídaném sólu přes šotolinové stoupání Colle delle Finestre znovu uskutečnitelným. Zbývá maličkost: vyhrát Tour de France, která tuto sobotu startuje v Noirmoutier-en-l'Île a 29. července tradičně vyvrcholí v Paříži.

Zrádný start, atraktivní pokračování

Peloton 176 profesionálů hned na úvod čeká nepříjemně větrná etapa přímořským regionem Vendée. Očekávaný start se stejně jako v roce 2011 odehraje na ostrově Noirmoutier-en-I'lle. Odsud se závodníci protáhnou na pevninu skrz přílivem dvakrát denně zaplavenou silnici Passage du Gois a urazí prvních 189 z celkových 3351 km závodu. O první žlutý dres se bude spurtovat v cílovém Fontenay-le-Conte.

Itinerář celé Tour de France čítá standardních 21 etap. Letos velmi pestrého složení. Po třech letech se vrací časovka týmů, na programu je etapa přes kostky Paříž-Roubaix a milovníci mytických kopců nepřijdou o Alpe d'Huez nebo Tourmalet. 105. vítěz Staré dámy zvedne trofej nad hlavu 29. července v Paříži, klasicky na Champs Elysées.

Časovka týmů rozdá karty

Mnohé může naznačit už první týden. Bretaňský start nebude snadný. Vyhlášeně větrný region západní Francie prověří hlavně domestiky jednotlivých týmů, kteří z pozičních soubojů o čelo pelotonu mohou vytěžit i minuty náskoku pro své lídry v celkovém pořadí.

Další zápletku přinese časovka týmů. Poprvé se pojede jen v osmi lidech na tým a vypsána je na dlouhých 35 km. Na profilově náročné trase s technickým dojezdem v Choletu budou k mání další minuty do celkové klasifikace. Z dané situace by měli těžit časovkářsky proslavené sestavy jako Sky s Froomem a Thomasem, BMC nebo tým mistrů světa Sunweb, který přiváží Toma Dumoulina jako hlavní motor do časovky a lídra pro celkovou klasifikaci. I on tedy zkouší spojit Tour de France a Giro d'Italia, nejtěžší kombinaci Grand Tours.

Naopak odpočatý a motivovaný konečně zlomit smůlu na Tour de France přijíždí lídr BMC Richie Porte, tradiční černý kůň třítýdenních závodů. Australanova kondice nikdy tématem nebyla, naopak poziční jízda a jistota ve sjezdech ano. Spíš než časovka tedy trápí Porteho etapa přes kostky Roubaix.

Samotný závod také prozradí, jaké pokyny bude mít Geraint Thomas, dvojka týmu Sky. Dvaatřicetiletý Velšan, vítěz generálky na Tour Criterium du Dauphiné a novopečený mistr Velké Británie v časovce, se svými osobními ambicemi netají. A protože před Froomem na pokusu o "double" Gira a Tour shořeli závodníci jako Contador a vloni Quintana, neměl by britský tým zapomínat na zadní vrátka.

Alpe d'Huez startuje bitvu v horách

Z 21 etap Tour de France bude 8 rovinatých, 5 středně horských, 6 horských, včetně tří dojezdů na vrchol stoupání, a dvě časovky. První horský test přijde hned po dni volna v 10. etapě na Le Grand Bornand. Alpy tedy netradičně naplňují již druhý týden závodu.

Očekávaný dojezd na Alpe d'Huez přijde ve 12. etapě na 175 km přes další dva velikány Col de la Madeleine a Col de la Croix de Fer. Pokud se potvrdí papírové předpoklady o tom, že lídři časovkářsky slabších týmů budou po prvních devíti etapách ztrácet, přinesou Alpy první šanci na získání drahocenných vteřin zpět.

Trojice za sebou jdoucích horských etap by měl využít jmenovitě Romain Bardet, jehož tým Ag2r mezi časovkářskou elitu rozhodně nepatří a Alpy jsou jeho domácím prostředím. Další otazník visí nad Vincenzem Nibalim, který po vítězství z roku 2014 přijíždí bojovat o další žlutý trikot. Jeho tým Bahrain-Merida však také nepatří k nejlepším v týmovém chronometru. Na druhou stranu ze svých řad vybrali pro vrchol sezony protřelou sestavu s bratry Izzagirovými nebo zkušenými Pellizottim a Hausslerem ve svém středu, tedy profesionály, kteří chybují jen zřídka.

Podobnou pozici zastává i tým EF Education First-Drapac s vloni druhým Rigobertem Uránem. Ani jejich výkony v týmové časovce v posledních letech nepatří ke špičce. Pro fanoušky by tedy hned od prvních horských etap mohly přijít hody v podobě aktivní cyklistiky v atraktivním regionu, který vždy psal historii Staré dámy.

Dva lídři Movistaru nestačí

Tour de France a Češi Zájem o Tour u nás ​​v posledních třech letech roste - alespoň některé etapy bude sledovat přes 40 % Čechů, loni a předloni to bylo "jen" mezi 25 a 30 %,

Každou etapu v přímém přenosu, ze záznamu nebo aspoň v podobě sestřihu ​​plánuje letos vidět téměř pětina lidí

Tour de France je ​​nejlepším cyklistickým závodem podle tří čtvrtin Čechů

Vedle fanoušků cyklistiky sleduje Tour de France i ​​30 % Čechů, které žádný jiný cyklistický závod nezajímá.

Kapitolu samu pro sebe zaujímá sestava Movistaru. Španělé přiváží hned trojici lídrů pro celkovou klasifikaci. Quintana, Valverde, Landa. Všichni chtějí vyhrát. I kdyby se Valverde spokojil "jen" s etapovými vavříny, je to pořád ten neporazitelný matador a ikona Movistaru, která si z celkového pořadí prostě nevystupuje.

Landa je sice v tradičním týmu v modrých dresech služebně nejmladší, ale po letech přehlížení v Astaně a Sky už nikomu poskoka dělat nebude. Nairo Quintana byl vloni ve Francii jen do počtu. Letos podřídil přípravě na Starou dámu celou sezonu. Asi nikdo nevěří, že bude v kopcích jen jako domestik. Není tak divu, že Movistar nastoupí na Tour de France s pěti velmi zkušenými domestiky s nejmladším 24letým Marcem Solerem, letošním vítězem Paříž-Nice, který je společně s Kostaričanem Amadorem zároveň jediným horským pomocníkem týmu.

Pyrenejská inovace na závěr

O pozici lídra Movistaru nemusí být jasno až do pyrenejského vyvrcholení Tour. V pohoří na francouzsko-španělském pohraničí jsou naplánovány tři horské etapy. Novým experimentem v koloritu Grand Tours bude etapa na pouhých 65 km s dojezdem na vůbec nejvyšší kopec Tour de France Col du Portet ve výšce 2215 metrů nad mořem.

Pyrenejským vrcholem pak bude 19. etapa do Laruns, kde peloton zdolá legendární Tourmalet a finišovat bude po sjezdu z neméně proslaveného stoupání na Col d'Aubisqe. Tentokrát si však diváci trpělivě vychutnají maratonskou etapu na 200 km. Definitivní rozhodnutí o 105. vítězi Tour de France přinese následující individuální časovka na 31 km do Espelette. Hornatý profil francouzské strany Baskicka bude svědčit favoritům pro celkové pořadí.

Sagan zpět do zeleného

Třítýdenní závod však nikdy není jen o celkovém pořadí. Uvidíme každodenní souboje o etapová vítězství, další klasifikace i dílčí úspěchy. Protože se letošní Tour obejde bez české účasti, bude pozornost fanouška z našich zeměpisných končin upřena na slovenského fenoména Petra Sagana.

Po loňském diskutabilním vyloučení je zpět na lovu už šestého zeleného trikotu a dalších etapových vavřínů. První týden bude úřadující mistr světa hodně vidět. Ve spurtérských etapách je očekávaným favoritem proti Kittelovi, Cavendishovi, Kristoffovi a dalším rychlíkům světového pelotonu. Etapa přes dlažbu Roubaix bude pro letošního vítěze této legendární klasiky a i nového mistra Slovenska další skvělou příležitostí k vítězství.

Vedle toho přijde i dojezd na bretaňskou stěnu Mûr de Bretagne, kde byl Sagan v roce 2015 čtvrtý. Velkým soupeřem v souboji o zelený dres bude obhájce bodovací soutěže Michael Matthews ze Sunwebu. Všestranný Australan mnohdy uchvacuje svými výkony v horách, kde bude chtít na Sagana získávat body na prémiích.

Froome není vítán

Největším favoritem ale zůstává Chris Froome. Ten byl pouhých pět dní před startem Tour de France kompletně očištěn od dopingového nařčení. Případ jeho nálezu příliš vysoké hladiny salbutamolu z loňské Vuelty se ale řešil více než půl roku.

Pozoruhodné jsou také okolnosti konečného verdiktu ve Froomeově kauze. Závěr UCI a WADA byl totiž zveřejněn hned po pokusu o odstavení lídra Sky ze závodu samotným ředitelem Tour de France Christianem Prudhommem, který se odvolává na článek pravidel závodu o poškozování dobré pověsti závodu. Účast vyšetřovaného závodníka by tento článek splňovala.

Froomeovi tak jasně naznačil, že ve Francii není vítán. Verdikt, který britského cyklistu zbavil obvinění z nadměrného užívání léku na astma, zveřejněný jen o několik desítek hodin později, tak působí minimálně zvláštně.

Jakkoliv Chris Froome může letos svým vítězstvím vstoupit do klubu "výjimečných" pětinásobných vítězů Tour de France a zařadit se po bok Anquetila, Merckxe, Hinaulta a Induraina, navíc v moderní cyklistice po nevídaném doublu s Girem, bude reakce velmi kritické francouzské veřejnosti na start "čistého" Froomea dalším otazníkem letošní Tour.