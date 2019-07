"Nedívej se na nohu!" Hvězdnému Belgičanovi propíchl na Tour stehno hrot zábrany

před 1 hodinou

Po děsivém karambolu odstoupil hvězdný belgický cyklista Wout van Aert po 13. díle z Tour de France. Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu a vítěz 10. etapy letošní Tour popsal z nemocnice, co se při páteční časovce stalo.

"Během časovky jsem se necítil úplně nejlépe, nešly mi nohy. Vysílačkou jsem dostal informaci, že jezdec, který jede za mnou, má lepší čas. Proto jsem zabral a chtěl jsem zrychlit," líčil člen stáje Jumbo-Visma. "Věděl jsem, že před cílem je ostrá zatáčka, kde můžu získat nějaké vteřiny k dobru," popsal svůj plán.

Jenže zatáčku "říznul" až moc a zavadil o bariéru. "Ani nevím, jak a o co jsem se zachytil, seběhlo se to strašně rychle. Potom si pamatuju jenom to, že jsem ležel na zemi. Chtěl jsem hned naskočit zase na kolo, jenže v tom jsem ucítil bolest," vyprávěl čtyřiadvacetiletý Van Aert, jenž letos na Tour debutoval.

To už k němu přibíhal člen jeho doprovodného vozidla. Když spatřil hrozivé zranění, hned ho zakrýval reklamním bannerem. "Říkal mi, abych se nedíval na svoji nohu. Když přišel doktor, ptal se mě, jestli se dokážu pohnout. V tu chvíli mi bylo jasné, že je něco hodně špatně," popisoval cyklista.

Van Aert narazil do kovového plotu zábrany tak nešťastně, že mu její hrot propíchl stehno. "Jasně, byla to moje chyba. Ale následky jsou takové i kvůli té bariéře. Někdo by se měl podívat na to, jak jsou ty plůtky postavené, a zamyslet se, jestli se nedají vylepšit. Možná byl plot špatně zajištěný, nevím. Mohlo by se to dělat bezpečnější," navrhla belgická hvězda.

V nemocnici podstoupil řadu vyšetření, která vážnější zranění typu zlomeniny nohy vyloučila. "Bylo to rychlé, večer už jsem se probral na pokoji v nemocnici. Pořád mám v sobě hodně léků proti bolesti, takže se necítím až tak zle," prozradil Van Aert.

I když byl na "Staré dámě" nováčkem, dokázal se hned do její historie zaspat jako etapový vítěz. Jako velká chvíle přišla v 10. díle letošního ročníku. Van Aert chtěl ale dokázat víc. "Je to obrovské zklamání. Ano, dosáhl jsem v prvních dvou týdnech na nějaké úspěchy, ale chtěl jsem dojet až do Paříže a to se mi nepovede," litoval Belgičan.