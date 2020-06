Sportovní soud bude projednávat odvolání Ruska v listopadu

Zákaz nočního vycházení od 20 hodin večer do pěti hodin ráno místního času bude v New Yorku platit do konce tohoto týdne. Dnes to oznámil starosta největšího amerického města Bill de Blasio. Tamní úřady lidem opouštět domovy zakázaly v souvislosti s násilnostmi, jež vypukly po nedávné smrti černocha George Floyda.

De Blasio podle televize CNN vyzval demonstranty, aby dnes protestovali během dne. "Pak, prosím, jděte domů, protože večer máme práci s tím, abychom ve městě udrželi klid," řekl de Blasio. Dodal, že podporuje mírumilovné protesty a varoval, že pokud demonstranti nebudou poslouchat nařízení úřadů, nezůstane to bez reakce. "Nebudeme tolerovat jakékoliv násilí. Nebudeme tolerovat útoky na policisty. Nebudeme tolerovat rozdmýchávání nenávisti," upozornil starosta.