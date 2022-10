Šachová kauza graduje. Údajný podvodník požaduje stovky milionů dolarů odškodného

Česká obchodní inspekce odhalila prodej čínského respirátoru, který nesplňuje potřebné normy a uživatele neochrání. Bílou filtrační polomasku s vloženým drátkem pro vytvarování okolo nosu značky Shouhudun nařídila stáhnout z prodeje. V pátek o tom v tiskové zprávě informoval mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

"Jedná se o výrobek, který byl v době kontroly nabízen pod názvem 'KN95 FFP2 Ochranná maska'," uvedl mluvčí. V prodeji byl po pěti kusech v průhledném plastovém obalu opatřeném potiskem mimo jiné s názvem a adresou výrobce - Gaomi Pengshun Labor Protection Products Co. Ltd., Gaomi Economic Development Zone, Shandong Province. Distributorem byla podle štítku na výrobku společnost Flexio a.s., U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4.

Filtrační polomaska má podle inspektorů vyšší celkový průnik a průnik filtračním materiálem, a nesplňuje tak požadavky kladené na respirátory typu FFP2 a nemůže uživatele účinně ochránit před pevnými částicemi ani kapalnými aerosoly. Výrobek také nesplňuje požadavky na značení, návod a informace pro spotřebitele.

Inspekce zakázala distributorovi dodávat respirátor značky Shouhudun na trh a nařídila jeho stažení z oběhu. Informace nahlásila ministerstvu průmyslu a obchodu a do evropského systému nebezpečných výrobků nepotravinářského charakteru Safety Gate.