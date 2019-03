Rusko má experty na doping pro 20 laboratoří. Problém je morálka, říká český komisař

před 4 minutami

Jako kdybyste si stáhli 400 tisíc hodin hudby nebo nahráli přes pět tisíc filmů z DVD. Tolik materiálu z databáze moskevské laboratoře musí Světová antidopingová agentura (WADA) do června zpracovat a analyzovat, aby mohla potvrdit zatím podmínečné zrušení suspendace ruské antidopingové agentury RUSADA.

"Tohle číslo ohledně množství dokumentů mě samotného překvapilo. Pracuje na tom pět lidí, nedokážu si to představit. Sami si ale termín dokončení analýzy stanovili na červen a věří, že to do té doby stihnou," řekl Aktuálně.cz Michal Polák, manažer pro vzdělání v Antidopingovém výboru ČR.

Moskevská laboratoř pod vedením Grigorije Rodčenkova až do roku 2015 manipulovala se vzorky tak, aby se na doping u domácích reprezentantů nepřišlo. Motiv byl jasný, získat co nejvíce medailí na olympijských hrách v Soči.

"Prohřešků měli dost, ale nejhorší bylo, že dělali takzvané pretesty. To znamená, že přišel vzorek do laboratoře a Rodčenko provedl předtest, když byl negativní, pustili vzorek dál, když pozitivní, tak se vzorek vylil," udává příklad Polák.

I když je z ruské strany cítit závan svěžího vzduchu a vstřícnější přístup, není jistota, že se už v červnu celá kauza vyřeší a RUSADA začne znovu fungovat bez omezení pravomocí.

"Určitě se to stát může, ale nutno říct, že když na posledním sympoziu v Lausanne vystoupil prezident WADA Craig Reedie, dvě třetiny jeho referátu bylo čpění síry na Rusy. Stále u nich vidí nedostatky a upozornil, že jejich vyšetřování stálo už 3,9 milionu dolarů. Rozezlení agentury je velké," dodal Polák.

Podle něj záleží na tom, jak se Rusové k celé situaci dál postaví. Už přijali odpovědnost tím, že ministr sportu Pavel Kolobkov poslal šéfovi WADA dopis, ve kterém uznává výsledky šetření, a tedy i vinu Ruska na systematickém dopingu. Dál jsou ale v klatbě a RUSADA funguje jen pod dohledem britských komisařů.

"V Rusku je problém morální. Odborníků na doping mají obrovské množství, mohli by mít klidně dvacet laboratoří, dva tisíce komisařů, jenže nedodržují pravidla nebo si je ohýbají, jak se jim hodí, proto jsou u nich pořád experti z WADA," říká Polák.

Soubor dat, která ruská strana poskytla komisařům až 7. ledna letošního roku, obsahuje dopingové testy ruských sportovců až do srpna 2015, kdy se provoz laboratoře zastavil. Jsou v něm i údaje ze systému Adams, který hlídá sportovce, aby byli kvůli testování vždy k zastižení.

"Může se stát, že se tam objeví další disproporce s chováním v rozporu se Světovým antidopingovým kodexem. Když tam WADA něco objeví, pošle to příslušným sportovním federacím, které to pak dál řeší. Říká se, že je tam určitě ještě x dalších hříšníků, ale to jsou zatím jen domněnky," prohlásil český expert.

Sám se ve Švýcarsku účastnil březnového sympozia WADA, na kterém se ruská kauza hodně probírala. Analýza dokumentů je klíčová k tomu, aby Rusko mohlo obnovit laboratoř v plném rozsahu a znovu mělo možnost pořádat vrcholné sportovní akce.

Další otázkou je, zda Rusové nestihli s databází nějak dál manipulovat. "Zatím zástupci WADA říkají, že žádný pokus o podvod neobjevili. Samozřejmě takový, na který by přišli. Ono je to těžké to odhalit, ale prý existují prostředky, jak zjistit, jestli do systému někdo vstoupil a něco zcizil. A to se zatím nepotvrdilo," dodal Polák.

Teprve až Světová antidopingová agentura 24 terabytů získaných materiálů zanalyzuje, rozhodne, co bude nejen laboratoří, ale i s tamními sportovci dál. Ve hře je také jejich neúčast na dalších olympijských hrách v Tokiu 2020.