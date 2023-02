Ragbistu natočili při nevěře v zapadlé uličce. Video na sítích teď ničí jeho děti

Stačil jeden večer a z ragbyové hvězdy se stal vyvrhelem. Joe Westermana, hráče klubu Castleford Tigers a anglické reprezentace, kdosi natočil, když si při bouřlivém tahu odskočil s blonďatou realitní agentkou do potemnělé uličky za bar. Podle Westermanovy manželky Lauren sedmisekundové video, které se následně ocitlo na sociálních sítích, zničilo její rodině život.

Poté, co vše prasklo, zahrnul Westerman svou ženu záplavou zpráv, ve kterých se jí omlouval a žádal, aby mu odpustila a přijala ho zpátky do jejich společného domova. Lauren Westermanová však zůstává neoblomná: chování jejího muže prý zničilo život celé rodině.

Nejvíc pak trpí jejich nejstarší děti. Devítiletý syn a čtrnáctiletá dcera přežívají poslední dny pouze v slzách, zvlášť kvůli tomu, že jim někteří škodolibí spolužáci video s jejich otcem neustále posílají přes sociální síť Snapchat. Jejich učitelka ze základní školy se obává, že celá situace bude mít na děti ještě další dopad. "Lidé k jejich otci vzhlíželi, ale teď už tomu tak není," prohlásila.

Z nenadálého šoku se pomalu sbírá i Westermanova manželku Lauren. "Prožívala jsem ty záběry znovu a znovu. Je to něco, co se mi nikdy nepodaří dostat z mysli, ať se snažím sebevíc," prohlásila v rozhovoru pro deník The Sun.

Podle ní už není cesty zpět. "Neexistují absolutně žádné omluvy pro to, co udělal. Nejen mně, ale i našim dětem a širší rodině."

Jejich manželství klapalo bez problémů až do sobotního večera. Ještě ve čtyři hodiny odpoledne ji manžel napsal zprávu, že je v pořádku. Následně se ozval až v neděli nad ránem, že se nemůže dostat dovnitř do domu, protože nemá klíče. Se svým mužem se setkala až v neděli večer, v momentě, kdy se jí ke všemu přiznal.

"Požádala jsem ho o video a on řekl, že ho nemá, ale že je na Twitteru. Přihlásila jsem se a viděla jsem, že bylo mnohokrát smazáno, ale asi o půl hodiny později tam viselo znovu," popisovala Lauren. "Tehdy jsem ho viděla. Prostě mi bylo fyzicky špatně. Moje další myšlenka se týkala mé čtrnáctileté dcery a toho, zda bych se k ní mohla dostat, než to uvidí. Ale bylo příliš pozdě."