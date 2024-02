Byl to zákrok jako z klece, šokoval ragbista soupeře. Na hřišti se nechce bát

Když australský ragbista Tariq Sims nekompromisně poslal k zemi anglickou hvězdou George Williamse, fanoušci oněměli úžasem.

Hráč francouzského týmu Catalans Dragons totiž předvedl zákrok hodný bojovníka MMA, což není ani v tak ostrém sportu úplně běžné.

Na stadionu Gilberta Bruta v Perpignanu to údivem zahučelo jako v úle, když Williamse z anglického týmu Warrington Wolves doslova připlácnul k zemi. Francouzský komentátor televize L'Equipe si nemohl pomoci a do mikrofonu vykřikl v čirém šoku z tohoto zákroku.

34letý Australan je přesvědčený, že neudělal nic špatného. "Neměl jsem obavy z reakce rozhodčího na můj styl boje. Když se snažíte kontaktu vyhnout, můžete se ocitnout na špatné straně," řekl.

Rozhodčí Chris Kendall neviděl na zákroku nic špatného a Williams odešel ze střetu bez viditelného zranění. Draci po zápase mohli slavit výhru 16:10.

"Hraju na hraně, ale myslím, že je to nutné. Pokud hrajete ustrašeně, můžete zranit nejen soupeře, ale i své spoluhráče a sebe. Vím, co dělám, a vím, jak se mám chovat. Přitom pravidla jsou teď jiná a já musím přizpůsobit svou techniku," dodal ostrý Australan, který domácí ligu NRL opustil po třinácti letech a zamířil do společné anglicko-francouzské elitní Super Ligy.