Procházka vyvolal pozdvižení v Indii. Sídlo naší vládní strany je teď v Česku? žasnou

Marketingový tah českého MMA bojovníka Jiřího Procházky vzbudil pozdvižení až v Indii. Populární bijec totiž propaguje svůj merch pod písmeny BJP. To má znamenat jeho heslo "Bomby jak pi**", jenže stejnou zkratku používá ve druhé nejlidnatější zemi světa i tamní nejsilnější politická strana.

Devětadvacetiletý Procházka se ve světě bojových umění proslavil pod nezvyklou přezdívkou "Denisa", jenže od té se rozhodl ustoupit a nyní se nechává titulovat právě jako BJP.

"Vnímám to jako velký krok a jsem za to rád. Jsem rád, že mám přezdívku, která mně osobně dává význam. Už mě to nějakou dobu provází," vysvětloval na podzim borec, jenž v nejprestižnější organizaci UFC vybojoval dvě vítězství ve stejném počtu zápasů.

BJP je zkratka jeho hesla "bomby jako pi…", zároveň zahrnuje Procházkovy iniciály. A je to také obchodní značka, pod níž prodává reklamní a upomínkové předměty.

"Už nějaký čas jsem o změně přemýšlel, a když mi trenér Jaroslav (Hovězák) psal, proč si tam nedám BJP, tak jsem to bral jako impulz a řekl si, že to bude ono," dodal v říjnu Procházka. Tehdy také šampion japonské organizace Rizin říkal, že ještě musí vymyslet, jak zkratku vysvětlí v angličtině.

To v Indii už mají jasno. BJP tam totiž jako svou zkratku používá Indická lidová strana (v anglické transkripci z hindštiny Bharatiya Janata Party), nejsilnější politická strana v zemi. Má zhruba 180 milionů členů, jedním z nich je i úřadující prezident Rám Náth Kóvind.

"BJP se stává ,mezinárodní'. Bojovník Jiří Procházka spouští svůj obchod, tady je to, co pobavilo internetovou komunitu," referuje v článku portál opindia.com a připomíná poutač na Procházkově e-shopu ve znění "We are worldwide", tedy "Jsme světoví" či "Jsme po celém světě".

"Jiří Procházka, bojovník UFC, uveřejnil tweet s odkazem na 'BJP Store'. Uživatele sociálních sítí to nadchlo a začali zprávu šířit v souvislosti s Bharatiya Janata Party," pokračuje server.

Uveřejnil také reakce některých čtenářů. "Česká republika, hlavní sídlo BJP," napsal jeden z nich a přidal veselé emotikony. Jiný zase vymyslel koláž, na které mává český bojovník vlajkou s nápisem v hindštině.

O fanoušky v Indii - tedy aspoň v řadách těch, kteří pravicovou BJP volili -, má český BJP zřejmě postaráno.