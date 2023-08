Pozemní hokejistky porazily na domácím ME Polsko. Přiblížily se boji o olympiádu

České pozemkářky udělaly v rámci evropského šampionátu II. divize důležitý krok k postupu do semifinále. Díky úterní výhře nad Polskem 3:1 jim dnes bude stačit porazit Slovensko, případně pomůže výhra Ukrajinek nad Polskem.

Domácí tým těžil v úterním zápase proti Polsku z neprůstupné obrany. V první patnáctiminutovce se do českého kruhu dostal jediný útok, který ale skončil na hokejce brankářky Čechákové. Ve druhé čtvrtině svým prvním gólem v seniorské reprezentaci rozjásala publikum Nela Tlamsová, na kterou následně navázala druhá premiérová střelkyně Linda Nedvědová.

Šanci Polkám vrátila Drozdová. Jejich radost ale netrvala dlouho - o sedm minut později skórovala Lucie Duchková. Poté se Češky opět navrátily k neprůstupné obraně a nenechaly nic náhodě.

Pro zajištění účasti v olympijské kvalifikaci by Češkám teoreticky mohl stačit i postup do semifinále. Stalo by se tak ale pouze v případě, pokud by z druhé skupiny postoupily Francouzky, které OH pořádají, a Wales, který se Her bude účastnit pod vlajkou Velké Británie. Do lednové olympijské kvalifikace postupují celkem dva týmy.

Dnes jsou na programu hned čtyři zápasy, kterými se uzavřou základní skupiny a Češky se dozví další soupeře.

Polsko - Česko 1:3 (0:0, 0:2, 1:1, 0:0)

Góly: Drozdová - Tlamsová, Nedvědová, Duchková