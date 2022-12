Odvážná Svitková v tetovacím salonu, Ondra na ostří nože. Hvězdy mají nový kalendář

Adam Ondra, lezení

"Bylo pro mě docela těžké vybrat tu správnou aktivitu do tématu o volném čase, protože jsem opravdu lezecký fanatik a na moc jiného než lezení a rodinu mi čas nezbývá. Ale napadla mě činnost, kterou mám opravdu rád a je nutná nejen k přežití, ale i k tomu, abych trénink podpořil správnou regenerací - a to je vaření. Nápad s nožem se mi líbil, protože je to symbolické nejen tím, že je nůž nepostradatelná věc v kuchyni, ale také tím, že to nejtěžší extrémní lezení se právě často po chytech, které připomínají ostří nože, odehrává."