Odešla legenda. Zemřel veslařský olympijský medailista Neffe

Ve věku 71 let ve čtvrtek zemřel olympijský medailista ve veslování z Mnichova 1972 Karel Neffe starší.

Odchovanec ústeckého oddílu se olympijských her zúčastnil celkem třikrát. Kromě bronzového úspěchu na čtyřce s kormidelníkem v Mnichově skončil dvakrát těsně pod stupni vítězů. V Montrealu 1976 opět na čtyřce s kormidelníkem i o čtyři roky později v Moskvě na osmiveslici vybojoval čtvrtá místa. O jeho úmrtí informoval svazový web.

Tehdejší Československo Neffe reprezentoval v letech 1971 až 1983 a jen jednou se během třinácti sezon neprobojoval do finálového závodu vrcholné akce. Na mistrovství světa či Evropy získal čtyři medaile. Na čtyřce s kormidelníkem skončil v roce 1973 třetí na ME v Moskvě a druhý o devět let později na MS v Luzernu. V letech 1977 a 1978 vybojoval světový bronz a stříbro na dvojce s kormidelníkem společně s Karlem Mejtou a Jiřím Ptákem.

Neffe po skončení závodní kariéry působil jako trenér a úspěšně působil i u reprezentace.