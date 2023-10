Od fotbalu utekla k trikům na kole. Česko má výjimečný úkaz a naději pro olympiádu

Na posledních závodech porazila i olympijskou vítězku. V osmnácti letech je dvojnásobnou evropskou šampionkou a ve své disciplíně dělá pořádný vítr, k trikům na kole přitom utekla od fotbalu teprve před čtyřmi lety. Iveta Miculyčová je výjimečným přirozeným talentem a může být velkou nadějí české výpravy na olympiádě v Paříži.

V mládí se věnovala atletice, pak fotbalu. Hrála v žákovském týmu Hradce Králové a dokonce to dotáhla do fotbalové reprezentace do 15 let. Potom ale sedla na kolo a začala se učit triky v bikeparku. Talentem na disciplínu zvanou BMX freestyle okamžitě omráčila své okolí.

Už během svých prvních závodů v roce 2019 se stala tehdy sotva čtrnáctiletá dívka z Kostelce nad Orlicí první českou ženou, která předvedla trik zvaný back flip.

Brzy přišly velké medaile. Loni i letos vyhrála mistrovství Evropy a v roce 2022 přivezla bronz z mistrovství světa.

Teď sní studentka oboru požární ochrana na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích o olympijských hrách v Paříži. Nově jí pomáhá česká bikeová legenda Michael Beran.

Podle něj je Miculyčová mimořádným úkazem, který se může na olympiádu nejen kvalifikovat, ale dokonce tam dobýt výrazný úspěch.

"Ivet má obrovský potenciál a talent. Pořád ji říkám, že vůbec neví, jak dobře může jezdit. Naštěstí to vidím a vím, že má strop hodně vysoko," říká Beran.

Miculyčová vyhrála evropský šampionát prakticky bez trenéra. Nemohla si ho dovolit. To se teď změnilo, nadějná sportovkyně uzavřela partnerství se Sazkou, jež se zaměřila na podporu talentů v menších sportech.

Kromě Berana - desetinásobného mistra republiky, mistra Evropy a vicemistra světa - najala Miculyčová i kondičního trenéra a fyzioterapeuta a může konečně vyjet do nejlepších zahraničních bikeparků. V Čechách totiž není kde trénovat a tak se na adekvátní trať dostala často až během závodů.

"Všude ve světě vznikají čím dál náročnější skateparky. U nás je největší skatepark v Pardubicích, který není vůbec špatný, ale podle zahraničních měřítek patří mezi průměrně náročné. My potřebujeme více. Věřím však, že společně s Ivet a silnými partnery v zádech postupně i toto dokážeme zlepšovat," vysvětluje Beran.

Olympijská disciplína BMX freestyle BMX freestyle je cyklistická disciplína založená na jízdě na malém, speciálně konstruovaném jízdním kole. Jízda přes různé překážky a rampy je provázena akrobatickými prvky, jako jsou skoky, salta, otočky a další triky. Rozhodčí hodnotí styl jízdy, výšku skoků, náročnost triků i flow neboli celkový pohyb jezdce na kole. BMX freestyle se dále rozděluje na disciplíny: Park (jízda v bikeparku), Street

(jízda po ulici) a Dirt (jízda v terénu). Jedná se o mladý sport z kategorie adrenalinových. Poprvé byl BMX freeride zařazen mezi olympijské sporty v roce 2021 v Tokiu. Zdroj: Sport

I po letošním mistrovství světa, na kterém skončila Miculyčová po pádu ve finálové jízdě devátá, se experti shodli, že česká reprezentantka neměla dostatečný čas, aby se přizpůsobila velikosti a náročnosti překážek.

To už by se opakovat nemělo, protože Miculyčová společně s Beranem plánuje vyjet na zahraniční tréninkové kempy. Její vysněnou destinací je americký Woodward.

"Díky podpoře Sazky se mi otevírají úplně nové možnosti. S trenérem řešíme program na podzim a v plánu jsou soustředění v Anglii i na dalších místech. V příštích týdnech mě pak čekají závody ve Švýcarsku a Číně, které jsou klíčové pro olympijskou kvalifikaci," připomíná závodnice, která by v budoucnu chtěla napodobit Berana a vymyslet vlastní trik.

Od srpna jí cepuje fitness kouč Matěj Rajnoch, někdejší kondiční trenér fotbalového Hradce Králové.

"Zvykám si na to, ale vím, že mě kondiční příprava může zase posunout hodně dopředu. Na kole potřebuju sílu a výbušnost, která se dá natrénovat. Hlavní je, abych po celou dobu minutové závodní jízdy vydržela jet naplno," vysvětluje Miculyčová.

V konkurenci velkých freestylových zemí, jakými jsou USA, Čína, Velká Británie nebo Austrálie, není snadné držet krok. Na posledním MS se v ženské kategorii seřadily od druhého po šesté místo Číňanky.

"Dnes si jezdci vozí na závody trenéry, mechaniky, fyzioterapeuty a někteří i dokonce kuchaře. Je to úplně jiný svět oproti době, kdy jsem začal já," vysvětluje čtyřiatřicetiletý Beran. Olympijským sportem se stal BMX freestyle až na minulé olympiádě v Tokiu, kde zlato mezi ženami získala Britka Bethany Shrieverová.